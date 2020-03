Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto formaggio per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Sulla pagina del sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo. L’annuncio è presente nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli Osa, Operatori del Settore Alimentare. Il richiamo è stato necessario per la presenza di una probabile contaminazione microbiologica del prodotto.

Richiamo formaggio: marca e lotto da controllare

Il nuovo avviso di richiamo riguarda un lotto di formaggio per un possibile rischio microbiologico. Il prodotto interessato è il Taleggio Dop a Latte Crudo con incarto verde. Il lotto interessato è uno solo, ma con diverse date di scadenza.

Denominazione di vendita : TALEGGIO DOP A LATTE CRUDO INCARTO VERDE

: TALEGGIO DOP A LATTE CRUDO INCARTO VERDE Marchio del prodotto : LUIGI GUFFANTI 1876

: LUIGI GUFFANTI 1876 Nome o ragione sociale dell’OSA : LUIGI GUFFANTI 1876 SRL

: LUIGI GUFFANTI 1876 SRL Lotto di produzione : 134/20

: 134/20 Nome del produttore : CASARRIGONI SRL

: CASARRIGONI SRL Sede dello stabilimento : FRAZ. PEGHERA, 575

: FRAZ. PEGHERA, 575 Descrizione peso/volume di vendita : 1 FORMA DA CIRCA 2 KG

: 1 FORMA DA CIRCA 2 KG Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 21/02/2020, 14/03/2020, 21/03/2020, 22/03/2020, 29/03/2020, 03/04/2020, 04/04/2020, 05/04/2020, 06/04/2020, 07/04/2020, 10/04/2020, 12/04/2020, 13/04/2020, 15/04/2020, 18/04/2020.

Come succede per tutti i richiami, il produttore sta provvedendo a richiamare tutti i formaggi che sono ancora in vendita. La raccomandazione per i cittadini è quella di non consumare il prodotto incriminato e se si vuole lo si può riportare al punto vendita per avere un rimborso o una sostituzione dell’articolo.

LEGGI ANCHE > NUOVO RICHIAMO DI CAPSULE CAFFE’ PER RISCHIO FISICO | MARCHI E LOTTI | FOTO

Il rischio microbiologico, in questo caso, è dato dalla presenza dell’Escherichia coli che si trova di solito nell’intestino dell’uomo e di altri animali. L’infezione si trasmette all’uomo tramite il consumo di alimenti e acque contaminate da materiale fecale proveniente da animali portatori.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete controllato se avete questo lotto di formaggio?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.