Diversi lotti di latte sono stati oggetto di richiamo per la presenza di un corpo estraneo nell’alimento che potrebbe arrecare danni ai consumatori.

Una nota catena di supermercati ed ipermercati di origine francese, ma che da anni è presente anche sul territorio italiano con numerosi punti vendita ha diffuso una nota. Nella nota si evidenzia la necessità di richiamare diversi lotti di bottiglie di latte confezionate a marchio proprio. Il motivo è la presenza di un corpo estraneo nell’alimento che potrebbe essere pericoloso per il consumatore.

Richiamo latte: rischio corpo estraneo, marca e lotto da controllare

La catena che da anni so occupa della distribuzione di prodotti alimentari e non, Carrefour, ha richiamato diversi lotti di bottiglie di latte. Come riportato anche dal sito francese oulah.fr, nel latte distribuito in Francia, ci sarebbero dei pezzi di plastica all’interno del prodotto. Al momento, come sottolineato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è ancora chiaro se anche il mercato italiano è interessato del richiamo, ma è sempre meglio fare attenzione.

I prodotti incriminati sono:

Latte parzialmente scremato sterilizzato UHT dalla Francia centrale

• Formato: bottiglia da 1 litro

• Marchio commerciale: Carrefour

• Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455

• Codice confezione X 6 bar: 3.560.071.013.479

• Timbro sanitario: FR 23-013-003 CE

• Data di scadenza del 29/08/2020

• Numero di lotto: 20 092 ZY

Latte di montagna sterilizzato UHT parzialmente scremato

• Formato: bottiglia da 1 litro

• Marchio commerciale: Carrefour

• Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190.204.374

• Codice a barre confezione da 6 X: 3.270 190.430.049

• Timbro sanitario: FR 23-013-003 CE

• Date di scadenza del 29/08/2020 e del 30/08/2020

• Numero di lotto: 20.092 ZY e 20.093 ZY

Per chi avesse bisogno di avere ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour.

Voi unimamme sapevate di questo richiamo? E’ importante controllare, ma senza creare allarmismi.

