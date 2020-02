Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di legumi secchi biologici per rischio allergene. Ecco il marchio ed il lotto da controllare.

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di legumi secchi biologici a marchio che sono stati messi in commercio nella catena di supermercati in Italia specializzata nella vendita di prodotti alimentari biologici e naturali. Il rischio è anche abbastanza grave perché non è stata segnalata in etichetta la presenza di allergeni. L’azienda invita chi lo avesse già acquistato a riportarlo in negozio per una sostituzione o un rimborso.

Richiamo legumi per rischio allergene: Marca e lotto da controllare

Nella giornata del 30/01/2020 è stato predisposto il richiamo di un prodotto alimentare per rischio allergene. La segnalazione è arrivata anche dalla catena di supermercati che vende il prodotto incriminato e poi è stata diffusa anche dal sito del Ministero per la Salute. Il prodotto che, in via precauzionale e soprattutto per i soggetti allergici, è meglio non consumare è un lotto di ceci biologici a marchio Ecor che viene venduto nei supermercati biologici NaturaSì diffusi in tutta l’Italia.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Ceci biologici

• Marchio del prodotto: Ecor

• Nome o ragione sociale dell’OSA: EcorNaturaSì SpA, via L. De Besi 20/C Verona (VR) Italia

• Lotto di produzione: 15-07-2021

• Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: ILTA Alimentare Spa

• Nome del produttore: ILTA Alimentare SpA

• Sede dello stabilimento: via dell’elettricità 19, Venezia (VE) Italia

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 15-07-2021

• Descrizione peso/volume di vendita: 400 gr

NaturaSì, che ha comunicato anche sul proprio sito la decisione del richiamo, lo ha classificato come avviso importante per i consumatori. Il motivo del richiamo è la presenza di allergeni, soia e senape, non riportati in etichetta.

Si raccomanda, pertanto, ai consumatori allergici alla soia o alla senape di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenente alla scadenza richiamata, di non consumarlo e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi in merito.

