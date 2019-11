Richiamo per lo yogurt per rischio di contaminazione da corpi estranei, metallo o gomma. I prodotti incriminati con lotto.

Quando si pensa che un prodotto alimentare potrebbe essere causa di danni alla salute del consumatore questo deve essere immediatamente ritirato dal mercato. Quando il prodotto è stato già venduto si deve effettuare un richiamo dello stesso cercando di comunicare all’acquirente di non consumare il prodotto. Per fortuna i controlli esistono e per questo esistono anche tanti richiami.

Richiamo succhi in bustina morbida: i dettagli e le marche

Un ultimo richiamo è quello che è stato effettuato da un’importante catena di distribuzione svizzera, la Migros, e dall’Ufficio federale del consumo (USAV). L’USAV pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico in collaborazione con le autorità cantonali competenti e le relative imprese.

I prodotti che sono stati richiamati sono due e si tratta di succhi di frutta confezionati in bustine morbide refrigerate, quelle in monoporzioni che si aprono e si bevono dalla confezione stessa. Il motivo del richiamo è importante: “potrebbero contenere corpi estranei (gomma e/o metallo)”. Un rischio da non sottovalutare, l’ingestione di corpi estranei è pericolosa per la nostra salute.

Uno dei due prodotti incriminati è:

“ You To Go alla fragola ”

” Numero d’articolo: 2050.339

Data minima di conservabilità (= “da consumare preferibilmente entro il”): 27.12.

Prezzo di vendita: 0.95 franchi

L’altra bustina morbida refrigerata incriminata è:

“ Petit Suisse To Go alla banana ”

” Numero d’articolo: 2006.406

Data minima di conservabilità (= “da consumare preferibilmente entro il”): 15.12. e 25.12.

Prezzo di vendita: 0.90 franchi

Dal comunicato si legge: “Il consumo dei prodotti in questione può comportare il rischio di lesioni. I prodotti erano in vendita nelle filiali Migros di tutta la Svizzera e sono già stati rimossi dagli scaffali. I clienti che hanno a casa i prodotti interessati possono riportarli alla loro filiale Migros, dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita”.

Per chi avesse il prodotto e vorrebbe avere ulteriori informazione si può telefonare al numero: M-Infoline: tel. 0800 84 08 48.

Anche se i prodotti vengono venduti nei supermercati Svizzeri, c’è il rischio anche per chi si reca ogni giorno in Svizzera per lavoro. Oppure per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel paese dove viene venduto lo yogurt.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo?

