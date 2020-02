Una simpatica storia di una mamma che ha condiviso la scoperta shock che ha fatto il figlio mentre era a lezione a scuola.

Una storia che ha fatto ridere molte persone sul Web è stata raccontata da una americana. La donna ha raccontato, sul suo profilo Facebook, di cosa le ha portato a casa il figlio quando è andata a prenderlo da scuola. Si sa, i bambini quando escono da scuola possono portare a casa qualsiasi cosa, da merendine schiacciate a grembiuli o vestiti sporchi, ma quello che questo bambino da alla sua mamma è molto particolare.

Trova il “tesoro” della madre: la scoperta shock di un figlio mentre è a scuola

Heather Nicholson sicuramente non si aspettava il “tesoro” che suo figlio le ha mostrato quando è andata a prenderlo all’uscita da scuola. L’ha così sorpresa che ha condiviso su Facebook la vicenda. Il post ha ottenuto 75K likes, 12K commenti e 78K di condivisioni. E’ iniziato tutto quando il figlio di Heather è salito in macchina ed ha detto alla madre che aveva una cosa da mostrarle: “Mamma, è successo qualcosa di divertente oggi”. E lei: “Ah si? Che cos’è?”. Il ragazzino si è piegato e dal fondo dei suoi pantaloni ha tirato fuori un indumento intimo della mamma, un perizoma di seta nero, dicendo: “L’ho trovato durante la lezione di musica!“.

Nel post, la mamma sorpresa scrive: “Ragazzi, il mio perizoma era all’interno della gamba dei pantaloni!”. Sembrerebbe che l’intimo si fosse attaccato all’interno della gamba dei pantaloni di suo figlio nell’asciugatrice a causa del fenomeno dell’elettricità statica. Il ragazzino, Hunter, preso dal panico lo ha spinto di nuovo in su e lo ha lasciato tutto il giorno nel pantalone perché pensava che la madre lo volesse indietro: “E’ stato tutto il giorno in ansia e se usciva dai pantaloni lo rimetteva a posto e l’ha lasciato tutto il giorno così perchè pensava che l’avrei voluto indietro!” ha scritto la donna.

Per non farsi notare dai suoi compagni faceva finta di allacciarsi le scarpe, invece stava spingendo le mutande sui pantaloni ed ha fatto questo per tutto il giorno. Una volta che la mamma ha ascoltato l’eroica storia di suo figlio, si è velocemente ripresa le mutande: “Dopo aver ripreso fiato, li ho strappati ed ho detto:” GRAZIE, FIGLIO!”.

Su Facebook il post ha ricevuto tantissimi commenti, anche perché sembrerebbe che in tanti abbiano vissuto un’esperienza simile. Poi c’è anche chi ha elogiato il ragazzino: “Questo è il miglior segno dell’amore di un figlio per sua madre. Si sta già prendendo cura di te”. Dopo aver letto tutte le storie simili alla sua, Heather ha deciso di creare una specie di “gruppo di supporto” per chi ne è rimasto traumatizzato. Il gruppo di supporto “Victims of Static Cling” su Facebook è frequentato da molti utenti, 30.174, che stanno raccontando le loro storie.

Voi unimamme avete sorriso leggendo questa storia? E’ capitato anche a voi un episodio simile?

