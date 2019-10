Susanna Messaggio ha condiviso un ricordo doloroso riguardante la sua prima maternità.

Susanna Messaggio parla di maternità

La conduttrice, ospite a Vieni da me su Rai Uno, si è commossa ricordando la sua prima gravidanza.

“Ho perso la mia prima figlia quando aveva pochi mesi, ma ancora oggi la sento accanto a me” ha dichiarato “Alice, la mia prima bambina, è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma”.

Dopo la perdita della sua primogenita Susanna Messaggio sono arrivati momenti più felici. “Poi è nata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre”.

La stessa conduttrice, Caterina Balivo, si è commossa. “Alice è tornata nel Paese delle meraviglie, ma è sempre vicina a me” ha aggiuto la Messaggio.

La Messaggio ha ricordato anche il suo passato in televisione accanto a grandi nomi. Aveva una simpatia particolare per Enzo Tortora e Mike Bongiorno, che ricorda con affetto. “Dopo tanti anni insieme, posso dire che Mike per me è stato un padre. È stato protettivo, mi spingeva a fare gli esami, mi diceva: ‘Se domani non mi porti 30 non ti faccio lavorare’… Era molto timido, spesso arrossiva. Lo sento ancora accanto a me“.

