Bambino di 9 anni morto per un incidente con la minimoto.

Una tragica notizia che arriva da Taranto, dove un bambino di 9 anni è morto in seguito alle ferite dovute ad un incidente stradale accaduto mentre si trovava a bordo di una minimoto, in in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe perso il controllo del mezzo e poi sarebbe finito schiantandosi contro un muretto, proprio mentre un gruppetto di bimbi stava giocando all’aperto. Al momento dell’impatto sulla minimoto c’era anche il fratello del bambino, che invece è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato all’ospedale `Perrino´ di Brindisi. Il piccolo di 9 anni è stato invece trasportato in ambulanza, ma è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

I rilievi hanno stabilito che la vittima non indossava il casca: la minimoto Enduro da 80 cavalli si è schianta contro appunto il muretto. Il mezzo è stato sequestrato. La famiglia è originaria di Taranto. Le indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Martina Franca sono state supportate dal sostituto procuratore Raffaele Graziano.

Un’altra tristissima notizia per questa estate 2018 che ha visto alcuni bambini tra i protagonisti di tristi vicende di cronaca. E’ di pochi giorni fa la notizia che un bambino inglese ha infatti rischiato di annegare in piscina mentre si trovava in vacanza in Italia.