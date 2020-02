In arrivo il parent control per Tik Tok che permetterà ai genitori di controllare i propri figli mentre usano l’app con l’attivazione di un filtro.

Se si hanno figli adolescenti, sicuramente si è a conoscenza dell’app preferita dai ragazzi di oggi. Si tratta della piattaforma social Tik Tok che spopola tra i giovanissimi dal 2016. L’app consente agli utenti di guardare clip musicali, creare brevi clip fino a un massimo di 60 secondi, ma soprattutto di modificare e aggiungere un gran numero di effetti speciali a piacere in modo molto semplice. Come da altri social, da Tik Tok sono partite tante sfide, le famose challenge, non tutte simpatiche e divertenti. Molte sono inutili, ma sopratutto molto pericolose.

Tik Tok: Così i genitori potranno controllare l’app dei figli

Una sfida pericolosa è la Skullbreaker Challenge, un gioco assurdo e pericoloso che sta prendendo piede tra i ragazzi di tutto il mondo. E’ sempre giusto controllare quello che i ragazzi fanno con i loro smarphone. Come riportato anche da Ansa, Tik Tok, da mercoledì, riceve il parent control. La piattaforma ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Family Safety Mode, che permetterà ai genitori di gestire l’attività dei loro figli ed il tempo che trascorrono sulla piattaforma. La funzione, per il momento, sarà disponibile solo nel Regno Unito, ma nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Italia. Il funzionamento è molto semplice, basterà associare l’account Tik Tok di un adulto a quello del minore di cui si è responsabile. In questo modo si potrà controllare ed agire in caso di necessità. L’adulto potrà:

decidere il tempo massimo che il minore può passare sui social. Ci saranno intervalli di 40, 60 o 90 minuti tra i quali scegliere.

limitare l’invio dei messaggi

disattivare l’invio dei messaggi

limitare determinati contenuti che non potrebbero essere adatti ad per tutti gli utenti.

Inoltre ci sarà anche la funzione “Gestione del tempo nel feed” dove, attraverso delle notifiche nell’app, viene ricordato agli utenti di controllare il tempo che trascorrono su Tik Tok e di fare una pausa dallo schermo per non far stancare gli occhi.

LEGGI ANCHE > SKUKKBREAKER CHALLENGE: GENITORI ITALIANI IN ALLARME PER L’ULTIMA SFIDA SOCIAL | COME FUNZIONA E COSA SI RISCHIA | VIDEO

Sull’app gli utenti condividono clip da 15 secondi dove si mostrano mentre ballano, sincronizzando labbra, facendo scenette comiche o partecipando a sfide che propone la stessa piattaforma. Molti genitori si sono chiesti se quest’app sia effettivamente utile o possa essere pericolosa. Negli Stati Uniti, l’app viene limitata agli utenti under 13 ai quali non è permesso condividere o commentare video e messaggi.

In una nota il responsabile per la sicurezza in Europa, Cormac Keenan, ha scritto: “Vogliamo che le persone si divertano su TikTok, ma è anche importante che la nostra comunità si occupi del loro benessere, il che significa avere una sana relazione con app e servizi online”.

Voi unimamme conoscete quest’app? I vostri figli la usano? SArà utile controllare quello che i ragazzi fanno?

