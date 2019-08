Sette persone ferite a causa del ribaltamento di un trenino monorotaia del parco Movieland, all’interno di Caneva World.

Unimamme, oggi dobbiamo informarvi di uno spiacevole incidente avvenuto a Movieland, parco a tema cinematografico all’interno di Caneva World, a Lazise, in provincia Verona.

Incidente a Movieland: nessun morto o ferito grave

Il mezzo protagonista della vicenda, il trenino monorotaia Back to the Backstage, consente agli ospiti di attraversare il parco guardandolo dall’alto e viene definito come “un viaggio dietro le quinte del parco in pieno relax”.

Purtroppo quella che doveva essere un’esperienza rilassante per i passeggeri sospesi a 3 metri da terra si è rivelata un incubo per le persone coinvolte nell’incidente su cui ora si indaga per stabilirne, con certezza, le cause.

Stando ai primi accertamenti a causare l’inicidente che ha visto il ferimento di 7 persone, sarebbe stata la rottura di un bullone che ha fatto sganciare un tratto di binario, causando il ribaltamento di 2 carrozze. In quel momento il trenino monorotaia era a 2 metri da terra.

Come accennavamo le persone ferite, tra cui spiccano anche 2 bambini, sono state subito soccorse. Sono giunti infatti i sanitari del 118 con elisoccorso da Verona Emergenza e tre ambulanze, di cui una medicalizzata. Tre feriti sono stati trasportati a Borgo Trento, mentre gli altri 4 alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

Per fortuna nessuno è risultato essere in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno poi recuperato, con una piattaforma, altri 7 visitatori bloccati sulle altre carrozze del trenino.

Purtroppo domenica scorsa è stata una giornata nera per Movieland perché intorno a mezzogiorno si è verificato anche un altro lieve incidente di minor entità: l’attrazione kit superjet, a causa di un ritorno d’onda, ha perso stabilità e ha iniziato a imbarcare acqua. Le persone a bordo hanno dovuto raggiungere a nuoto il bordo della piscina.

Ecco infine un comunicato dagli amici di Gardaland. “Oggi vogliamo mandare il nostro pensiero al parco “vicino di casa” di Gardaland, il Movieland alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie. Auguriamo a tutti loro una pronta ed immediata quarigione. Nella giornata odierna 2 incidenti hanno colpito il parco, il primo di lieve entità in quanto previsto tra le conseguenze delle onde e quindi ampiamente valutato con sistemi di soccorso immediato come i salvagente obbligatori indosso durante il percorso ha colpito l’attrazione kit superjett, che a causa di un ritorno d’onda elevato ha perso la stabilità di galleggiamento. Il secondo più grave riguarda un trenino della monorotaia che si é ribaltato e ha provocato alcuni feriti. Attualmente non si sanno le cause dell’accaduto e dal parco non ci sono comunicati vista la delicata situazione”.

Unimamme, ora i carabinieri indagano sull’incidente di cui si parla su Repubblica.

Voi cosa ne pensate?

Siete mai state a Movieland? Ritenete i parchio gioco sicuri? Li frequentate con le vostre famiglie?