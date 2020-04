Alcuni volontari della Croce Rossa di Bari hanno deciso di regalare un momento di gioia ai bambini che sono ricoverati in ospedale. Il video del flash-mob.

Un gesto molto bello quello che un gruppo di volontari ha fatto per rallegrare i bambini che sono ricoverati in ospedale. I volontari della Croce Rossa Italiana di Bari hanno organizzato un flash-mob nel cortile dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Sorpresa dei volontari della Croce Rossa di Bari per i bambini ricoverati: ballano “Baby shark”

I soccorritori hanno ballato una delle canzoni più amate dai più piccoli per dimostrare la loro vicinanza ai bimbi, costretti a passare questo periodo difficile chiusi nel presidio. Hanno ballato sulle note di “Baby Shark”. Il flash-mob è stato organizzato per far distrarre e divertire, anche se per pochi minuti, i bambini che sono ricoverati. Se per i bambini che stanno passando il periodo d’isolamento in casa è duro, per quelli che sono ricoverati ne risentono di più.

Un momento di svago, il video del balletto è stato ripreso e condiviso sul profilo Facebook del consigliere Mario Conca: “Un emozionante flash-mob presso l’Ospedaletto Giovanni XXIII di Bari per infondere pace e serenità ai nostri bambini ricoverati, alle loro famiglie, al personale sanitario e a tutti noi”. In poco tempo ha fatto il giro del web ed ha emozionato tantissime persone. Emozionati anche le famiglie dei piccoli ed il personale ospedaliero nel vedere tanti adulti che ballavano entusiasti e contenti solo per regalargli un sorriso.

Voi unimamme avevate visto il video? Vi siete emozionate? Sapete di altre iniziative come queste?

