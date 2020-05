Mamma di due gemelli “black and white” spiega perché sono diversi | FOTO

La mamma di due gemelli diversi, sia nel colore dei capelli e sia in quello della pelle, ha raccontato la sua storia e quella dei suoi figli.

Lo scorso anno sono nati in Nigeria due gemellini, la mamma ha deciso di aprire loro una pagine Instagram che in poco tempo ha raggiunto un numero di followers molto elevato. Questo grazie alla loro storia unica e molto rara. I bambini hanno la stessa madre, ma non hanno lo stesso colore di capelli, ma neanche lo stesso colore di pelle.

Gemelli diversi: la storia di Daniel e David

Questa è la storia di due gemellini nigeriani, Daniel e David Omnirin che hanno ad oggi un anni. I due insieme ai loro genitori, Stacy e Babajide, vivono a Lagos. La loro particolarità è che anche se sono gemelli hanno la pelle ed i capelli di un colore diverso. I genitori hanno entrambi la pelle ed i capelli scuri e per questo al momento del parto sono rimasti sorpresi quando un bambino è nato con la pelle ed i capelli chiari.

La mamma, 31 anni, che ha aperto un profilo Instagram a loro dedicato, danielanddavid2, ha dichiarato la loro sorpresa: “Durante la gravidanza, non sapevamo delle loro differenze, quindi alla nascita è stata una grande sorpresa. Il momento più sorprendente è stato quando il primo gemello, Daniel, è uscito con i capelli neri e il secondo, David, è nato con i capelli biondi”. Daniel è identico ai genitori ed alla sorella maggiore.

La mamma ha poi ricordato anche lo stupore dei medici che hanno effettuato il taglio cesareo: “Sembra che i due gemelli non si somiglino affatto”.

La differenza è data dal fatto che David ha l’albinismo. Una condizione genetica ereditaria causata alle mutazioni di diversi geni, che producono una riduzione o una totale assenza di pigmento di melanina negli occhi, nella pelle e nei capelli.

Esistono diversi tipi di albinismo e nel caso di David ha un albinismo oculocutaneo, che è caratterizzato da ipopigmentazione della pelle e dei capelli. Secondo le informazioni disponibili, il tasso di persone con albinismo in Nigeria è tra i più alti al mondo, con un numero stimato di oltre due milioni di albini. In Nigeria le persone con l’albinismo subiscono grandi discriminazioni a causa del colore diverso di pelle. Anche Stacy è a conoscenza di questo problema e per questo ha aperto il profilo Instagram, proprio per sensibilizzare le persone. Su Instagram, i bambini sono seguiti da 20,000 persone, che attendono con ansia le foto ed i video adorabili che Stacy pubblica.

Inoltre ha affermato che non è stato, per il momento, il bersaglio di commenti negativi, ma attira l’attenzione delle persone che le chiedono se entrambi sono figli suoi. I due bambini sono entrambi in buona salute ed energici e si voglio molto bene: “Daniel è più espressivo mentre David è un osservatore. Entrambi sono molto curiosi. Daniel è un buongustaio mentre David è piuttosto esigente; Daniel è estremamente giocoso mentre David sceglie i momenti; Daniel ama sempre recitare il ruolo del fratello maggiore e sono entrambi pieni di vita”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia? Avete visto le dolci foto dei gemellini?

