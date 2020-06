Estate 2020: i Paesi dove sarà possibile andare in vacanza

Quest’estate, a causa del coronavirus, faremo delle ferie un po’ diverse, alcuni Paesi hanno imposto restrizioni particolari.

Unimamme, quest’estate, chi potrà andare in vacanza sarà costretto a fare alcune scelte imposte dalle restrizioni causate dal coronavirus, non tutti i Paesi infatti saranno lieti di accoglierci.

Estate 2020: dove potremo andare

Unimamme, ormai abbiamo capito che le vacanze dell’estate 2020 non saranno come le precedenti, ma molto diverse. Chi potrà permettersi qualche giorno di stacco, se deciderà di non rimanere in Italia, andrà incontro a diversi ostacoli. Dal 3 giugno si potrà circolare tra le nostre regioni e questo è già un progresso. Contemporaneamente le persone che entrano o rientrano in Italia dai Paesi dell’area Schengen non saranno più sottoposti a quarantena fiduciaria per 14 giorni. Se però il 14 giugno una persona entrerà in Italia dalla Francia, dovrà stare in isolamento soltanto se è passata prima dagli Usa, ma non lo sarà se lo spostamento è avvenuto entro il 30 maggio o se dal 31 al 13 è rimasto in Germania, per esempio.

E veniamo a noi italiani che magari ancora sogniamo un’estate oltre i confini. Ecco come si sono organizzati alcuni Paesi solitamente meta estiva:

Grecia : dal 15 giugno la Grecia apre, ma se si arriverà da un aeroporto della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell’Emilia Romagna ci si dovrà sottoporre a un test e stare in isolamento per 7 giorni

: dal 15 giugno la Grecia apre, ma se si arriverà da un aeroporto della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell’Emilia Romagna ci si dovrà sottoporre a un test e stare in isolamento per 7 giorni Croazia: possiamo andare in Croazia, ma solo se mostriamo la nostra prenotazione alberghiera

possiamo andare in Croazia, ma solo se mostriamo la nostra prenotazione alberghiera Austria : ci possiamo andare, ma solo per motivi di lavoro e con una quarantena di 14 giorni. Il cancelliere Sebastian Kurz ha commentato: “la situazione in Italia è quella più difficile, ma il 3 giugno cercheremo una soluzione”. Probabilmente si potrà accedere, ma solo previo prenotazione alberghiera

: ci possiamo andare, ma solo per motivi di lavoro e con una quarantena di 14 giorni. Il cancelliere Sebastian Kurz ha commentato: “la situazione in Italia è quella più difficile, ma il 3 giugno cercheremo una soluzione”. Probabilmente si potrà accedere, ma solo previo prenotazione alberghiera Svizzera : per ora rimane chiusa tranne che per i frontalieri. Pare che le frontiere riapriranno dal 6 luglio

: per ora rimane chiusa tranne che per i frontalieri. Pare che le frontiere riapriranno dal 6 luglio Francia: non ha mai chiuso le frontiere, ma chi viene dall’Italia e vuole andarci in vacanza deve autocertificare l’assenza di sintomi da Covid -19, dal 15 giugno le regole si allenteranno

non ha mai chiuso le frontiere, ma chi viene dall’Italia e vuole andarci in vacanza deve autocertificare l’assenza di sintomi da Covid -19, dal 15 giugno le regole si allenteranno Spagna: solo dai 1 luglio la Spagna revocherà la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori

solo dai 1 luglio la Spagna revocherà la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori Gran Bretagna, Malta, Irlanda, Belgio : dall’8 giugno ma con quarantena di 14 giorni

: dall’8 giugno ma con quarantena di 14 giorni Portogallo : si può andare liberamente

: si può andare liberamente Germania : apre le frontiere dal 15 giugno senza restrizioni, ma per il momento si circola solo per motivi di lavoro

: apre le frontiere dal 15 giugno senza restrizioni, ma per il momento si circola solo per motivi di lavoro Cipro : da luglio apre le frontiere a molti Paesi, ma non all’Italia

: da luglio apre le frontiere a molti Paesi, ma non all’Italia Olanda : da l’ok ai turisti

: da l’ok ai turisti Turchia: riapre le frontiere da metà giugno

Per ora questa è la situazione, per essere costantemente aggiornati si consiglia di consultare il sito viaggiaresicuri.it Le frontiere, lo ricordiamo, competono ai singoli Stati, per questo ognuno ha scelto modalità diverse. Questa situazione mette in risalto alcune assurdità, dal 3 giugno si potrà venire in Italia, senza restrizioni, anche da quei Paesi che l’Oms registrano numeri di contagi, persino superiori ai nostri. Stiamo parlando di Gran Bretagna e Spagna, seguiti da Russia, Germania e Francia. Per quanto riguarda la Grecia, è necessaria una precisazione, i test obbligatori e la quarantena saranno limitati ai viaggiatori, indipendentemente dalla nazionalità, che arrivano dagli aeroporti delle zone con un alto rischio di trasmissione del Covid – 19. Tra di essi risultano, come accennato, quelli di 4 regioni italiane: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Unimamme, cosa ne pensate di questi provvedimenti elencati sul Sole 24 ore? Voi andrete all’estero o rimarrete in Italia?

