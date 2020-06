Asili nido per il 60% dei bambini: il piano per le famiglie

Un nuovo piano per aiutare le famiglie previsti più asili nido per i bambini dai 0 ai 3 anni. Un intervento straordinario per rilanciare l’Italia.

La task force guidata da Vittorio Colao, l’ex amministratore delegato di Vodafone, ha presentato a Giuseppe Conte un piano per rilanciare il Paese. Durante una video conferenza, Colao ha esposto il suo piano che prende in considerazione sei grandi aree di intervento: Imprese e lavoro; Infrastrutture e ambiente; Turismo, arte e cultura; Pubblica amministrazione; Istruzione, ricerca e competenze; Individui e famiglie.

Nel piano presentato a Conte si parla anche di famiglie e di individui e per un’Italia “più forte, resiliente ed equa“. Sono state segnalate due proposte, la prima riguarda gli asili nido per i bambini da 0 ai 3 anni, in modo da migliorare la conciliazione dei tempi di vita, sostenere il desiderio di maternità e paternità e diminuire le disuguaglianze tra bambini. Questo piano ha due obiettivi:

Raggiungere “ in 3 anni il 60% dei bambini ed eliminando le differenze territoriali tra Centro, Nord e Mezzogiorno“. Attualmente la disponibilità di posti nei nidi non supera il 25% del totale ed è fortemente sperequata sul territorio.

Organizzare i servizi "con orari flessibili e aperture anche nei giorni festivi in modo da garantirne la dovuta flessibilità nell'utilizzo".

I bambini del Sud in pochissimi (10%) hanno l’opportunità di frequentare il nido ed è proprio al Sud che la fecondità è ormai più bassa. La carenza di nidi fa crescere il fenomeno delle anticipazioni delle iscrizioni (1 bambino su 4 al Sud) alla scuola dell’infanzia e poi alle primarie con conseguenze negative sugli esiti scolastici e la crescita delle disuguaglianze tra bambini, come si legge nel rapporto.

L’altro punto si occupa di lanciare una “profonda rivisitazione del sistema di sostegno alle famiglie per il costo dei figli“. In due modi:

Razionalizzazione dei trasferimenti monetari alle famiglie in direzione di misure che accompagnino la crescita del bambino fino alla maggiore età.

dei trasferimenti monetari alle famiglie in direzione di misure che accompagnino la crescita del bambino fino alla maggiore età. Introduzione di un unico assegno variabile in base al reddito familiare che assorba le detrazioni fiscali per i figli a carico, l’assegno al nucleo familiare, il bonus bebè, l’assegno al terzo figlio.

Voi unimamme cosa ne pensate di queste proposte? Avete avuto difficoltà a iscrivere i vostri figli al nido?

