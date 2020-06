Coronavirus in Italia: salgono ancora i contagi, influenzati dalla Lombardia. I dati aggiornati al 12 giugno.

I contagi da Covid-19 continuano a salire ancora, con il dato nazionale che è influenzato quasi esclusivamente dalla Lombardia. Oggi, infatti, si registrano 393 nuovi contagi in tutta Italia, in crescita dai 379 di ieri. Di questi 272 sono nella sola Lombardia. L’incremento percentuale giornaliero si mantiene stabile al +0,16%.

Sul dato complessivo, tuttavia, va fatta una correzione, con 229 casi ricalcolati in Campania e sottratti dal dato precedente che portano dunque l’aumento di oggi a soli 163 casi (+0,07%), per un numero complessivo di 236.305 contagi totali dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

I tamponi effettuati oggi sono 70.620. Il rapporto tra contagi e tamponi oggi è dello 0,23%. I numeri, per effetto delle variazioni segnalate sopra, non sono confrontabili con quelli del giorno precedente.Di seguito i dati in dettaglio.

I dati della Protezione Civile aggiornati al 12 giugno sull’epidemia di Coronavirus in Italia ci riportano alcuni numeri anomali. Mentre in Lombardia l’epidemia non accenna a fermarsi, con nuovi contagi ancora in aumento, in Campania ne vengono sottratti 229 per un ricalcolo. Il dato finale, 163 nuovi contagi oggi, per effetto di questa sottrazione dalla Campania, non riporta in realtà l’aumento effettivo di 393 casi di oggi: i 272 della Lombardia a cui si aggiungono quelli delle altre regioni. Buono comunque il continuo calo dei malati, che oggi scendono sorto le 30 mila unità, pari a 28.997 casi di persone attualmente positive al virus in Italia, con 1.640 casi in meno oggi, dai meno 1.073 di ieri.

Prosegue anche l’aumento dei guariti che oggi salgono di 1.747 unità, rispetto ai 1.399 di ieri. Il numero complessivo delle persone guarite è di 173.085 casi dall’inizio dell’epidemia. I morti purtroppo tornano ad aumentare, anche se di poco, con 56 decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 53 di ieri. Il numero complessivo dei morti per Covid-19 sale a 34.223 dall’inizio dell’epidemia.

Ve molto bene, invece, il calo dei pazienti ricoverati in ospedale, con quelli in terapia intensiva che scendono sotto le 230 unità. Mentre i positivi in isolamento domiciliare sono meno di 25 mila.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 12 giugno 2020

28.997 attualmente positivi al Covid-19 : -1.640 casi dall’11 giugno (ieri erano diminuiti di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 173.085 i guariti : pari a +1.747 da ieri ;

: pari a ; 34.223 i morti: pari a +56

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 236.305 casi totali, dai 236.142 di ieri.

Tra i 28.997 positivi al Coronavirus alla data del 12 giugno:

24.877 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.393 in un giorno )



si trovano ( ) 3.893 sono ricoverati con sintomi ( -238 pazienti in un giorno )



sono ( ) 227 sono in terapia intensiva (ieri erano 236, -9 in un giorno).

Continua il calo dei positivi in isolamento domiciliare, che oggi tornano a diminuire oltre le mille unità, scendendo sotto i 25 mila casi, e quello dei ricoveri in ospedale. I pazienti ne reparti ordinari Covid-19 scendono al di sotto delle 4 mila unità, mentre quelli in terapia intensiva sotto i 230 casi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 12 giugno 2020.

Non accenna a diminuire la curva epidemica del Coronavirus in Lombardia, che si mantiene su livelli ancora elevati di contagi, oggi con 272 nuovi casi totali dai 252 di ieri. I tamponi comunque sono in aumento, oggi 14.837 rispetto ai 13.376 di ieri, dato che fa scendere, anche se di poco, il rapporto tra contagi e tamponi: 1,83% oggi dall’1,88% di ieri. I casi complessivi di Covdi-19 in Lombardia sono 91.204. I malati o attualmente positivi al virus scendono oggi di 316 unità, rispetto ai meno 517 di ieri, per un numero complessivo di 17.024 casi, così distribuiti: 14.570 in isolamento domiciliare (-185 casi); 2.357 ricoverati con sintomi in ospedale (-131 casi); 97 in terapia intensiva (numero stabile da ieri). Oggi guariti sono 557, in aumento dai 474 di ieri, per un numero complessivo di 57.775 dall’inizio dell’epidemia. I morti di oggi in Lombardia sono 31, in aumento dai 25 di ieri, per un totale di 16.405 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

