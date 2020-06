Riapertura scuole a settembre: l’annuncio del Ministero

Si sta pensando alla riapertura delle scuole a settembre. Dal Ministero hanno proposto di non posticipare l’avvio delle lezioni al 23 settembre.

Dal ministero dell’Istruzione hanno diffuso una nota nella quale viene specificato il giorno della riapertura delle scuole. Si parla dell’anno scolastico 2020-2021, anche se c’è la data bisogna ancora ascoltare il parere dei governatori di ogni regione. La ministra Azzolina ha accolto la proposta delle Regioni di non posticipare l’apertura a dopo l’Election Day, il 20-21 settembre.

Dalla nota diffusa dal Ministero si legge: “Con riferimento al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e di ripresa effettiva delle lezioni, il Ministero dell’Istruzione precisa quanto segue: Il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti“. Per quanto riguarda invece la data per il rientro a scuola: “La decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile“.

Ogni anno le Regioni decidono autonomamente l’inizio delle lezioni, per quest’anno si spera di poter dare una data d’inizio comune a tutte le Regioni.

Tra i governatori delle varie Regioni sono diversi i pareri discordanti sulla data del 14. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è favorevole all’apertura del 14, ma le lezioni dovranno essere anticipate. Parere contrario, Giovanni Toti, presidente della Liguria: “No a una ripresa dell’attività scolastica a fisarmonica con aperture e chiusure nel giro di pochi giorni”. Toti si è detto contrario anche all’uso delle mascherine durante le lezioni: “Non possiamo costringere i nostri ragazzi a stare cinque ore con la mascherina seduti al banco”. Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non è d’accordo sull’idea di aprire e poi richiudere le scuole.

Per adesso ancora non è nulla di certo, ma sembrerebbe esclusa la possibilità di riaprire il 23 settembre. La Ministra Azzolina al termine degli Stati generali dell’economia ha dichiarato, sul suo profilo Instagram: “Ho parlato in chiusura dei lavori di oggi per ribadire un messaggio ormai chiaro spero a tutti: i soldi spesi per l’istruzione sono investimenti per la crescita di un Paese. Ricordiamoci sempre che la scuola è l’unico grande strumento che abbiamo per garantire opportunità a tutti i nostri giovani e permettere la mobilità sociale. Ascolteremo tutte le parti coinvolte nel sistema scolastico e lavoreremo in questa direzione“.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa possibile data d’inizio delle lezioni?

