Interland: un gioco per imparare ad “essere bravi cittadini digitali”

Finalmente è stato lanciato da Google un gioco online per educare i bambini e anche i loro genitori ed insegnati, a vivere il web in modo più consapevole. Il gioco si chiama Interland, è stato creato dalla Mountain View ed è totalmente gratuito. I bambini giocando e divertendosi impareranno le basi della sicurezza e del rispetto online: esperti di sviluppo di sicurezza digitale hanno infatti contribuito a realizzarlo.

sottolinea Google nel blog post: “ll Web è un luogo straordinario, che ci permette di accedere a informazioni, sviluppare conoscenze e rimanere in contatto con le persone in tutto il mondo. Ma essere bravi cittadini digitali richiede consapevolezza, responsabilità e impegno, tutte cose che non sempre sono immediate per un bambino. Lo sanno bene genitori e docenti, che ogni giorno aiutano i più piccoli a prendere decisioni, essere responsabili e gentili nel mondo online.”

Interland

Google nel 2018 ha lanciato un programma per aiutare ragazzie e le loro famiglie a vivere il mondo online con più consapevolezza: “Vivi Internet, al meglio”. Interland è stato ideato in questo contesto. In occasione del lancio del gioco Google insieme al suo partner, Fondazione Mondo Digitale dedicheranno un intero fine settimana (20 e 21 giugno) agli Interland Lab ( laboratori online gratuiti di 40 minuti ciascuno, per bambini tra i 6 e i 13 anni )

“Con le famiglie che hanno dovuto affrontare la nuova realtà saltando fra lezioni e intrattenimento online e le vacanze estive alle porte, anche i bambini trascorrono più tempo su Internet. Quale momento più adatto per insegnare loro i fondamenti su come vivere la Rete in modo più sicuro? Per aiutarvi in questo percorso oggi presentiamo Interland, il gioco online interattivo pensato da Google per insegnare ai bambini dai 6 ai 13 anni i fondamenti della sicurezza online in modo divertente e coinvolgente”

Interland è un mondo immaginario dove i bambini devono imparare

a destreggiarsi in 4 territori tra hacker, phisher, chiacchieroni e bulli.

Dovranno attraversare il fiume della realtà che scorre tra realtà e finzioni senza cadere nelle trappole del web.

Nel Regno Cortese apprenderanno che nel bene e nel male ogni luogo può contagiarti con la sua atmosfera ma se diffondi la gentilezza nel modo in cui ti poni con gli altri utenti puoi riportare la pace o bloccare la negatività.

I bambini impareranno a tenere al sicuro le informazioni personali nella Torre del tesoro

sul Monte responsabile impareranno a fare attenzione a quello che condividono con gli altri e anche a chi condividerlo. Ci sono chiacchieroni e le informazioni viaggiano molto velocemente.

Come dice Google “il gioco è gratuito e online, facilmente accessibile a tutti , ma soprattutto è in un formato che i bambini amano già. Lo abbiamo creato con l’aiuto di esperti di sviluppo di sicurezza digitale ed è adatto a tutte le età, con un’attenzione particolare per i bambini dai 6 ai 13 anni“

Il progetto, promosso dal Safer Internet Centre vede anche la collaborazione di Altroconsumo per le attività rivolte ai genitori. Il sito “Vivi Internet, al meglio” è stato ampliato con uno spazio dedicato ai più piccoli e una sezione dedicata ai docenti: contenuti che offrono strumenti per insegnare in classe i concetti base di cittadinanza digitale in sicurezza.

Personalmente penso che questo gioco sia la risposta allo smarrimento dei genitori, spiazzati davanti ai figli che viaggiano sul web senza alcuna preparazione. Care unimamme cosa ne pensate di questo nuovo gioco gratuito di cui parla Repubblica? Ci farete giocare i vostri figli?

