“Mi scusi, ecco 5 euro per il danno”: il biglietto di un bambino è virale | FOTO

Un bambino scrive un biglietto di scuse. La foto diventa virale ed il gesto elogiato dai grandi che dovrebbero prendere esempio. Questa è la storia di un bambino con un grande senso civico che sa che quando si sbaglia non ci si deve nascondere, ma anzi confessare il danno e trovare anche una soluzione. La vicenda è stata raccontata attraverso i social dal professore di Filosofia Morale all’Università di Trieste, Giovanni Grandi, che ed ha subito fatto il giro della rete. LEGGI ANCHE —> “POSSO FARE DA DOG SITTER”: BAMBINO DI 10 ANNI SCRIVE AL VICINO| FOTO Il biglietto di un bambino di 11 anni: le scuse per una pianta rotta

Un gesto di correttezza è quello che un bambino di soli 11 anni ha avuto nei confronti del suo vicino di casa. Il bambino stava giocando nel cortile con dei suoi amici, come raccontato dal Professore Grandi: “È accaduto tutto nel giardino condominiale, nel piccolo prato utilizzato per i giochi. Una pallonata ha colpito un vaso con una pianta rovesciandolo“. A quel punto i ragazzini di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni hanno cercato di sistemare al meglio la pianta, ma non ci sono riusciti. Ed è stata del più piccolo l’idea, ma appoggiata da tutti gli amici, di lasciare un biglietto ed una banconota da 5 euro per risarcire il vicino del danno.

Sul biglietto di scuse c’è scritto: “Buongiorno, mi scusi per la pianta: l’ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno“. Il professore ha pubblicato la foto del biglietto su Twitter: “Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”.

Come riportato da Il Corriere, i bambini hanno fatto tutto da soli, ma il gesto è stato molto apprezzato tanto che i soldi sono stati riconsegnati al bambino: “Hanno fatto tutto in autonomia, noi abbiamo saputo la cosa dal vicino. Il gesto ci è piaciuto molto, ma non ci stupisce: conosciamo la famiglia ddell’11enne ed il tipo di attenzione verso gli altri e verso il bene comune che accompagnano questi ragazzi nella crescita. Scoprirli però già così autonomi nell’assumersi una responsabilità, nel mettere una firma sull’accaduto e nell’adoperarsi per una riparazione ci è sembrato qualcosa che a noi adulti troppo spesso riesce difficile, pur sapendo che sarebbe la cosa giusta da fare“.

Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui. pic.twitter.com/A4KsmR34iI — Giovanni Grandi (@gvgrandi) June 17, 2020

