Tragico epilogo per la vicenda della bambina di 8 mesi precipitata dal terzo piano di un palazzo insieme alla mamma.

Unimamme, in questi giorni abbiamo seguito insieme a voi la drammatica vicenda della mamma di origine senegalese Sene Ndolle che si era buttata dal terzo piano del suo palazzo nel capoluogo piemontese, ora dobbiamo darvi l’ultimo aggiornamento.

LEGGI ANCHE –> MAMMA SI LANCIA DAL 3° PIANO DEL PALAZZO CON LA FIGLIA DI 8 MESI PER SFUGGIRE A UN INCENDIO | FOTO

Mamma e figlia cadute dal terzo piano

Venerdì 12 giugno, durante la mattinata, presso il quartiera Barriera Milano di Torino, una mamma di nome Sene Ndolle si è gettata dal terzo piano del suo palazzo insieme alla figlia di 8 mesi per sfuggire al fumo sprigionato da un incendio proveniente dall’ascensore. Presa dal panico e nonostante vicini e passanti le gridassero di non gettarsi, la donna aveva spiccato un salto nel vuoto. Le condizioni di entrambe erano apparse subito gravi, in modo particolare quelle della bambina che era rimbalzata sull’asfalto.

LEGGI ANCHE –> MAMMA E FIGLIA DI 8 MESI PRECIPITATE DAL 3° PIANO: LE NOTIZIE DAGLI OSPEDALI

La mamma, una 34enne, è riuscita a cavarsela, ricoverata all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino si è ripresa. Purtroppo la bambina, che ha colpito l’asfalto ed è stata ricoverata al Regina Margherita, è morta venerdì 19 giugno, dopo una settimana di agonia. Inizialmente la piccina era stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria, dove era stata subito evidenziata una gravissima lesione cerebrale. Carlotta Salerno, presidente della Circoscrizione 6, ha commentato su La Stampa: “la notizia è tremenda, speravamo che la bimba ce la potesse fare. Adesso cercheremo, nel rispetto del lutto della famiglia, di stringerci ai familiari come comunità di territorio, mandando prima di tutto un segno di vicinanza». La presidente Salerno ha aggiunto: “ è una tragedia, tra l’altro probabilmente nata nel tentativo di proteggere proprio la bambina dal fumo dell’incendio“. Unimamme, non ci sono parole per commentare l’epilogo di questa vicenda di cui si parla su Repubblica.

LEGGI ANCHE –>MAMMA SALVA I FIGLI DA UN INCENDIO MA RISCHIA LA PRIGIONE | FOTO