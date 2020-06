Oggi 27 giugno è il compleanno della piccola Elisa Pardini che avrebbe compiuto 6 anni: il papà Fabio Pardini ha pubblicato un commovente video con gli auguri e un appello.

Anche se non serve ricordarlo perché la conoscono tutti, Elisa Pardini è la bambina malata di una forma di leucemia rara, la Leucemia Mielomonicitica Infantile che colpisce 1/2 bambini su un milione e dalla quale si può guarire solo con il trapianto di midollo osseo, che dopo 3 anni e 2 trapianti di midollo è purtroppo morta ad aprile di quest’anno, lasciando nella disperazione Fabio Pardini e la moglie Sabina, genitori modello.

L’appello di Fabio Pardini per il compleanno della figlia Elisa

Fabio ha pubblicato a mezzanotte di oggi un appello sulla pagina Facebook dedicata alla figlia che riportiamo:

“Vi chiedo gentilmente di condividere più possibile questo urlo di dolore…grazie a tutti veramente con il cuore in mano…

Tanti tanti tantissimi auguri piccola dolce e tenace Elisa…Oggi 27 Giugno 2020 avresti compiuto 6 anni…Sei deceduta il 9 aprile 2020 dopo tre anni di degenza insieme a mamma e papà al Bambino Gesù di Roma nel reparto di Oncoematologia Pediatrico senza mai uscirne se non in una bara bianca…2 trapianti di midollo osseo falliti, dalla stessa donatrice…Il primo trapianto il 19/01/2018 e dopo sei mesi la recidiva…Si ripeté un secondo trapianto sempre dalla stessa donatrice con cellule congelate il 28/11/2019 e solo dopo 45 giorni la seconda recidiva…In tre anni ti sono stati infusi litri e litri di farmaci pesantissimi e chemioterapie che sfido chiunque potesse accettare tantomeno un corpicino di soli 12 chili…Circa 20 minuti prima di morire, tenendoti le manine al petto continuavi ad implorare aiuto e urlavi dai dolori lancinanti, dicevi urlando con tutte le tue forze con la tua vocina ormai fievole…mi sto soffocando aiuto mi sento svenire mi sento svenire qualcuno mi aiuti… Dopodiché il cuoricino ha ceduto…Dolcissima e tenace Elisa ci hai lasciato soli il 9 Aprile 2020 ormai per l’eternità e hai avuto finalmente il tuo degno funerale quasi due mesi dopo ed esattamente il 20 Maggio e sei sepolta nel Cimitero di Rorai Grande (PN)…Sappi che mamma e papà non ti lasceranno mai sola e nemmeno le così tante persone che ti hanno conosciuto e amata…Ti sentiremo serena solo e soltanto quando anche noi lo saremo….Mamma Sabina e papà Fabio…Grazie a chi ti farà gli auguri…grazie a chi vorrà condividere queste parole con un pensiero o una preghiera”

Solo un anno fa papà Fabio aveva condiviso una foto bellissima della figlia, con una parrucca bionda in stile “Rapunzel”, associata ad un messaggio nel quale raccontava che si trattava del terzo compleanno festeggiato in ospedale ma che nonostante le difficoltà e la malattia Elisa era felice e fortunata perché la mamma e papà erano sempre vicino a lei, sempre, perché i sanitari stavano facendo del loro meglio per curarla, perché tantissime persone e associazioni avevano manifestato affetto e aiutato questa famiglia, e perché grazie alla sua storia migliaia di persone si sono tipizzate dando così la possibilità ad altre persone malate di guarire. Ricordiamo infatti che secondo i dati ADMO ben 50 mila persone lo hanno fatto, un numero incredibile, che consideriamo “il miracolo di Elisa”.

Cosa aggiungere unimamme, se non unirci con tutto l’affetto per questa famiglia agli auguri per i 6 anni della piccola Elisa e affinché mamma Sabina e papà Fabio trovino una loro serenità. Questa è la nostra preghiera. E voi, condividerete l’appello?

