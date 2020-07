Una sposa infermiera che stava tornando dal suo ricevimento di nozze si è imbattuta in un incidente stradale ed ha prestato subito soccorso

L’infermiera Rachael Taylor si era appena sposata e stava tornando dal suo ricevimento di nozze quando si è imbattuta in un incidente stradale. La sposa, infermiera, è subito accorsa a soccorrere la donna ferita, con il suo bellissimo abito bianco.

La sposa infermiera presta soccorso senza esitare

L’incidente è avvenuto sotto i suoi occhi, tra le strade si South St. Paul. Una vettura ha investito delle persone che si trovavano sul bordo della strada per via di un’altro incidente che fortunatamente non aveva causato feriti. Nel nuovo incidente una donna è purtroppo rimasta incastrata con la sua gamba tra le due auto.

La 22enne nonostante fosse il giorno più importante della sua vita ed indossasse il suo bellissimo abito da sposa ha chiesto al marito di accostare e si è fiondata a prestare soccorso. La sposa ha cercato di calmare la donna e prestarle soccorso nel modo più appropriato, come ha raccontato successivamente “Potevo vedere uno squarcio nella sua gamba destra. Dalla ferita si vedeva fino al suo osso“. L’infermiera ha raccontato poi del periodo in cui faceva tirocinio con le donne in travaglio, un’esperienza che le ha insegnato a parlare e a calmare la paziente sofferente.

Anche la donna ferita ha espresso la sua gratitudine alla sposa “È stata fantastica e mi ha aiutato molto mantenendomi concentrata e calma”

Fosse stato un giorno come gli altri l’accaduto non avrebbe fatto clamore, ma visto che era il giorno del suo matrimonio la foto della sposa infermiera, che soccorre una donna ferita, con il suo bellissimo abito da sposa bianco è diventata virale.

E voi care unimamme cosa ne pensate di questa bella storia di solidarietà raccontata da Fanpage? Personalmente trovo molto bello che una donna possa mettere da parte un momento della sua vita cosi importante per aiutare qualcuno in difficoltà. Un bellissimo esempio di altruismo.

