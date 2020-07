La coppia dopo i figli: la perdita di tempo e spazio

L’arrivo di un figlio porta con se sempre molti cambiamenti e risucchia lo spazio e il tempo della coppia.

Per una coppia l’arrivo di un bebé è una normale evoluzione in qualcosa di più grande, una famiglia. Spesso dopo l’arrivo di un figlio è difficile per la coppia ritrovare la sua dimensione, il suo tempo ed il suo spazio. Inevitabilmente il bambino porta con se una trasformazione, sta alla coppia rimettersi in discussione e riuscire a trovare un nuovo equilibrio.

LEGGI ANCHE —> L’INDIA BLOCCA L’APP TIK TOK: “ISTIGA ALLA PORNOGRAFIA ED ATTIRA I PEDOFILI”

La coppia dopo i figli: spazio e tempo risucchiato

Il nuovo arrivato dipende completamente dagli altri, ed è la donna, spesso, a prendersi cura di lui, venendo risucchiata sia a livello psicologico che fisico. Quando arriva il neonato il cambiamento è radicale ed il tempo per la coppia viene a mancare. Nei primi sei mesi il tempo della coppia scompare completamente dopo, piano piano la coppia riesce ad organizzarsi trovando un minimo di normalità. Questo grazie al fatto che il bambino viene allattato meno frequentemente e dorme di più. La relazione di coppia però continua ad essere messa all’ultimo posto, dopo i moltissimi bisogni prioritari dei figli. Poi arriva la routine, gli impegni, il lavoro e la stanchezza. Anche le coppie più solide subiscono uno scossone.

LEGGI ANCHE —> COPPIA NUDA A CASA DI UN RAGAZZINO PER PARLARE DI PORNOGRAFIA

A risentire di tutto questo anche la vita sessuale, dopo il parto le donne hanno un periodo di pausa fisiologica mentre la stanchezza è perenne e soprattutto la mancanza di sonno, che indebolisce il desiderio sessuale. Capita anche che le donne si sentano solo madri e l’uomo si possa sentire escluso da questo rapporto totalitario che stabiliscono con il figlio. Oppure capita che l’uomo durante il parto, subisca un trauma e non riesca a vedere più la propria compagna come un amante.

Di solito il rapporto di coppia diventa comunque secondario e scontato e non viene più coltivato da entrambi. E infine, nella frenesia della vita e nell’incapacità di gestire e trovare il tempo per la persona con cui volevi passare la vita, si finisce talvolta per lasciarsi. Le incomprensioni crescono cosi come le tensioni e non esistendo più la coppia spesso uno dei due (di solito l’uomo), cerca altrove, quello che non ha più nel suo rapporto. Sarebbe il caso prima che la situazione degeneri definitivamente rivolgersi ad un esperto che possa aiutare la coppia a ritrovarsi.

LEGGI ANCHE —> MAMMA DENUNCIA GIRO DI PEDOPORNOGRAFIA : 30 ADOLESCENTI INDAGATI

Care unimamme cosa ne pensate di questa fotografia della coppia con figli? Vi ci ritrovate? Personalmente molto. Solo ora che i miei figli sono grandicelli e non dipendono totalmente da noi ( ci sono voluti 10 anni), io e il mio compagno siamo riusciti a ritrovare i nostri spazi.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.