La coppia dopo i figli: come recuperare tempo e spazi

Dopo l’arrivo dei figli l’equilibrio di una coppia è destinato a cambiare, la coppia deve recuperare tempo spazio perduti

I genitori hanno il ruolo di crescere i loro figli in modo equilibrato, in un ambiente positivo, sereno, stabile e caldo. Questo però avviene solo se la loro relazione è stabile, quindi è opportuno che la coppia non si lasci fagocitare dall’arrivo del neonato e che riesca a ritrovarsi dopo l’arrivo di un figlio. Una relazione felice, basata sull’amore e l’ascolto reciproco sarà un modello da imitare. La relazione diventa più complessa, ma è anche più ricca e profonda.

Come recuperare tempo e spazio

Appena arriva il bambino è importante che i genitori dedichino le loro attenzioni non solo a lui ma anche al partner, anche se nei primi 6 mesi di vita del bambino non è facile. La mamma dovrebbe cercare di rendere partecipe anche il papà nell’accudimento del figlio e il papà di contribuire attivamente nella gestione dei figli. Il papà deve aiutare la mamma a non perdersi nel suo nuovo ruolo, a non perdere il contatto con la dimensione della coppia, facendola sentire amata come donna non solo come madre dei suoi figli. La donna deve trovare il tempo per la cura di se stessa per potersi sentire ancora una donna oltre che una madre. Per questo ha bisogno di qualcuno che ogni tanto le dia il cambio e le regali del tempo da dedicare solo a se stessa. E’ importante non chiudersi nell’affrontare le nuove difficoltà non smettere di parlarne con il partner. Condividere le proprie emozioni sia positive che negative è importante cosi come esprimere il desiderio reciproco, anche se poi non ci sarà modo di esternarlo. Ritagliare del tempo solo per voi due, approfittare dei nonni o di una baby sitter, magari una volta a settimana, comunque minimo 2 volte al mese. Andare a cena fuori, aperitivo, cinema, qualsiasi cosa vi piaccia fare insieme. Non smettete di sedurre il vostro partner nonostante la stanchezza, cercate sempre l’intimità, in una coppia è importantissimo. Anche trovando del tempo qua e la. Il romanticismo è la fiamma dell’amore, fate in modo che non si spenga, non servono grandi gesti, bastano piccole attenzioni. Se la sessualità tra di voi non c’è più parlatene, non fate finta di niente, parlatene per capire se c’è una causa fisica oppure è psicologica. Rivolgetevi insieme ad un medico o parlatene con uno psicologo. E’ importante non isolarsi dal mondo, quindi dopo i primi tempi, dopo aver trovato un nuovo equilibrio è giusto riprendere la vita sociale. Naturalmente uscire deve essere un piacere per tutti, serve un pò di ingegno e fantasia ma è possibile riuscirci. Imparare a gestire i parenti, non si scelgono. Possono essere una risorsa preziosa, si possono incanalare le energie di un parente invadente a nostro vantaggio. Se c’è da mettere in chiaro qualcosa meglio farlo con il sorriso, arrabbiarsi è faticoso.

