La giornata mondiale dell’amicizia si celebra il 30 Luglio. Per chi è senza famiglia e grazie agli amici si sente meno solo è un giorno ancora più speciale

Per ragazzi e bambini senza famiglia che vivono nei centri di accoglienza e nelle associazioni e istituti, il valore dell’amicizia ha un significato diverso perchè spesso gli amici sono la loro famiglia

La giornata mondiale dell’amicizia, un giorno speciale per chi è senza famiglia

si celebra il 30 Luglio ed è stata istituita nel 2011 dall’ONU, che ha riconosciuto proprio nel valore dell’amicizia la capacità di promuovere un senso di solidarietà, di cooperazione e di armonia tra gli uomini e tra i popoli.

Partendo dal presupposto che niente può sostituire un sano rapporto familiare per la crescita e il benessere psicologico dei bambini, molti di essi purtroppo non hanno la fortuna di vivere situazioni familiari sane e si trovano a crescere negli istituti, facendo percorsi di crescita in cui è facile perdersi e andare con “cattive compagnie”.

Proprio in questi centri e grazie al lavoro costante di associazioni sul territorio, questi ragazzi riescono a crearsi dei legami forti e sopperire in parte a ciò di cui la vita li ha privati.

Per questi bambini i legami di amicizia sono infatti molto più forti e gli fanno sentire il senso di appartenenza ad una unica”grande famiglia”.

In queste realtà l’amicizia è un valore indispensabile perchè crea le condizioni di affetto e stabilità di cui hanno bisogno i giovani per non “perdersi”, li aiuta a cooperare e a provare sentimenti autentici, e le associazioni che aiutano questi ragazzi incarnano perfettamente l’ideale di empatia e solidarietà a cui si ispira questa ricorrenza speciale.

Tra queste associazioni, la Onlus Sos Villaggi dei Bambini opera sulla scena internazionale da oltre 60 anni. Nel centro estivo di Caldonazzo, fa trascorrere le vacanze a bambini e ragazzi senza famiglia, ospitando anche bambini europei che si trovano nella stessa condizione. Purtroppo quest’anno a causa della pandemia e della necessità di distanziamento sociale non saranno possibili gli scambi, ma il centro estivo funzionerà e sarà di supporto a tantissimi ragazzi che “attraverso il legame tra pari riescono in parte a sopperire alla mancanza del legame familiare”.

Il libro “In questo mondo storto”scritto con le testimonianze dei ragazzi che sono stati ospiti dei centri in tutto il mondo e curato dal comitato scientifico di Sos Villaggi dei Bambini rende perfettamente il senso di questi legami e dell’importanza di associazioni come queste in tutto il mondo per far fronte a situazioni drammatiche che purtroppo accomunano tutti i paesi.

Allora in questa giornata speciale di buoni sentimenti e valori importanti cerchiamo di ripensare al concetto di amicizia in un modo più universale, alla pace e alla empatia tra le persone e tra i popoli.

E voi unimamme come festeggerete questa ricorrenza?

