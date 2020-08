Quante ore devono dormire i bambini? Ecco tutte le linee guida, dalla tenera età fino alla scolarizzazione, e quello che bisogna sapere.

Dormire è fondamentale, lo è in età adulta figuriamoci tra i bambini appena nati e quelli che stanno crescendo. Il sonno oltre ad avere un potere ristoratore è fondamentale per il loro sviluppo psicofisico.

Dunque dormire le giuste ore è importante non solo per far far crescere un bambino in modo corretto, ma anche in modo sereno.

Fin da quando sono neonati, i bimbi devono cominciare ad acquisire un sonno ritmo-veglia che li induca a dormire le ore di cui hanno bisogno per evitare che si stressino o si innervosiscano lungo la giornata.

Infatti proprio per questo nei primi mesi di vita, il bimbo dovrebbe dormire la maggior parte del giorno e la maggior parte della notte. Così spetta alla mamma e al papà suddividere la sua giornata cosicché raggiunga le ore di sonno che gli spettano. Inoltre è fondamentale che gli stessi genitori, e in particolare la mamma, trasmettano al bimbo serenità perché in caso contrario il neonato potrebbe avere un sonno disturbato, agitato e discontinuo. Sulle diverse cause e disturbi del sonno ve ne avevamo parlato in un altro precedente.

A ciò bisogna considerare anche il fatto che nei primi quattro mesi di vita il bimbo ha bisogno di un ciclo di sonno completamente diverso rispetto agli adulti, quindi è bene fargli rispettare tutti i riposini e i vari momenti in cui dormire.

In ogni caso però ci sono delle linee guida che tutti i genitori dovrebbero tenere in considerazione per fare in modo che il proprio bimbo abbia un riposo sereno.

Quante ore devono dormire i bambini? Le linee guida

In realtà non c’è una vera e propria indicazione generale, ma il tutto va in base all’età. Secondo l’American academy of sleep medicine, in base alle dichiarazioni che ha rilasciato sul Journal of clinical sleep medicine: “Bambini e adolescenti dormono troppo poco a scapito di un corretto sviluppo di memoria e apprendimento”.

Dello stesso parere, a quanto pare, è il presidente della federazione medici pediatri Giampietro Chiamenti, come ha dichiarato in un’intervisa di quache anno fa sul Corriere della Sera: “Molti bambini soffrono di problemi di sonno e dormire poco aumenta i rischi di obesità, diabete, depressione, autolesionismo”.

Ma vediamo di preciso, in base all’età, quante ore dovrebbero dormire i più piccoli.

4 mesi – 1 anno

In questa fascia d’età che va dai 4 mesi a un anno, i piccoli dovrebbero dormire tra le 12 e le 16 ore giornaliere, considerando anche i pisolini. Di solito, fino a un anno d’età i bimbi riescono a dormire senza problemi, ma nel caso in cui facciano i capricci, si consiglia di mettere accanto a loro un peluche morbido in modo tale che il bimbo percepisca un contatto.

Una volta riaddormentato, però, spostate il pupazzo per evitare che sia causa di soffocamento. Se il piccolo dovesse svegliarsi nel cuore della notte, avvicinatevi a lui con fare calmo, accarezzandolo e parlandogli a voce molto bassa in modo tale che si senta di nuovo al sicuro.

1 – 2 anni

Tra 1 e i 2 anni, il bambino dovrebbe dormire 11-14 ore di sonno giornaliere. Ma in questa età riuescire a farlo dormire così tante ore comincia a diventare un’impresa difficilissima perché il bimbo inizia a soffrire di “ansia da separazione”. Il bimbo inizia a percepire un certo distacco dalla mamma e questo gli mette molta agitazione.

Perciò, se doveste avvertire questo tipo di malessere, è bene rassicurarlo con coccole e cantargli una bella ninnananna. Un’altra accortezza da tenere a mente è quella di non dargli dei cibi o bevande che contengano caffeina o teofillina.

3 – 5 anni

A quest’età i bimbi dovrebbero dormire 10-13 ore giornaliere. Sarebbe bene mantenere una certa routine anche nel weekend, stabilendo degli orari fissi. Purtroppo già a questa età i piccoli iniziano a seguire gli stessi ritmi degli adulti, ma questo non fa troppo bene alla loro salute psicofisica.

6 – 12 anni

Con l’andare a scuola i ritmi cominciano ad essere totalmente diversi. Ma in questa fascia d’età sarebbe bene far dormire i bambini tra le 9 e le 12 ore al giorno. Questa è una fase molto delicata perché i piccoli cominciano ad essere assorbiti da tutto ciò che li circonda – tablet, televisori, computer, telefoni – diminuendo drasticamente le ore di sonno.

Anche in questo caso è necessario cercare di fissare degli orari in modo tale che il bambino possa farli propri.

E voi Unimamme avete mai stabilito delle regole di questo tipo?

