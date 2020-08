Ragazza disabile violentata da uomini conosciuti sui social

Tre persone, per un anno, hanno violentato una ragazza disabile, le indagini in Trentino.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di un grave fatto di cronaca avvenuto in Trentino, dove ci sono state tre persone finite in manette.

Violenza sessuale in Trentino: la vicenda

Una ragazza di 20 anni, con una grave disabilità cognitiva, ha vissuto un incubo lungo un anno a causa delle violenze sessuali perpetrate da tre uomini, due fratelli di 59 e 62 anni e un conoscente di 82. Gli uomini erano entrati in contatto con lei grazie ai social e, piano piano, con lusinghe e complimenti erano riusciti ad irretirla. La giovane era stata convinta a incontrarsi nel mondo reale. A questo proposito ricordiamo la storia di un uomo, un falso ginecologo che, a sua volta, usava i social per adescare le ragazzine.

La vicenda si è svolta a Valsugana ed è emersa grazie alla denuncia della mamma adottiva della ragazza che si è insospettita a causa degli strani atteggiamenti della figlia. La donna si è rivolta alla polizia nel marzo scorso, così sono state avviate le indagini con il sostegno della squadra mobile. Sono stati identificati i 3 violentatori che tenevano in pugno la giovane tramite minacce.

Nei rispettivi telefoni, sia della vittima che degli arrestati, sono state rinvenute 140 immagini che narrano le violenze subite dalla ragazza.

Ora si attende che tutti i dispositivi informatici siano analizzati, insieme ai pc per stabilire che non ci siano altre vittime.

Nel frattempo i 2 fratelli sono in carcere, mentre l’82enne si trova ai domiciliari per limiti d’età.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Il Fatto Quotidiano? Purtroppo i social sono terreno fertile, grazie all’anonimato, per molti pedofili per tentare di adescare i ragazzi, di questo i genitori devono essere consapevoli. Noi, nel frattempo, vi suggeriamo alcuni consigli su come tutelare i nostri bambini dal rischio pedofilia.

