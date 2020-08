Pannolini lavabili: come utilizzarli perché siano davvero convenienti

Per chi ha scelto di utilizzare i pannolini lavabili, è fondamentale capire come utilizzarli perché siano convenienti per le nostre tasche e per l’ambiente

Il mercato dei pannolini lavabili si sta espandendo sempre di più. Questo per una crescente attenzione all’ambiente e all’ecologia. Ma non tutti sanno che perché siano davvero convenienti bisogna usarli nel modo indicato

Pannolini lavabili: come utilizzarli perché siano convenienti

Ci sono diversi pro sulla scelta dei pannolini lavabili. Oltre al minore impatto ambientale, sia nella produzione che nello smaltimento, altri pro vanno dalla salute del bambino -si ridurrebbero i rischi di infezioni del tratto urinario e di dermatiti dovute al contatto con le sostanze chimiche -, al risparmio economico – costerebbero almeno dieci volte di meno di quelli usa e getta se si valuta l’intero periodo di utilizzo-.

I pannolini lavabili di solito hanno tre strati: una mutandina esterna impermeabile, uno strato interno che può essere già sagomato o che va sagomato sul bambino, delle veline usa e getta che si possono gettare nel wc perché sono biodegradabili.

Per quanto riguarda lo strato interno, ci sono diverse varianti di tessuto. A seconda delle vostre esigenze potrete scegliere quella che più vi conviene. Potete trovare un approfondimento qui.

Esistono in commercio anche dei pannolini detti “all in one” perché si compongono di un unico strato e si indossano e tolgono come una mutandina.

Ai pannolini lavabili spesso viene imputato di non comportare un vero risparmio perché vanno lavati ogni giorno o quasi, quindi necessitano di un dispendio di energia elettrica, acqua e detersivo.

Quindi, perché la vostra scelta sia davvero ecofriendly, è necessario lavarli in modo ecologico.

Vanno lavati con un normale lavaggio a massimo 40° in lavatrice, possibilmente a pieno carico anche insieme agli altri indumenti, per evitare lavaggi a mezzo carico. Preferibilmente con un maggiore risciacquo perché i residui di sapone possono comprometterne l’assorbimento.

Non utilizzare candeggina o altri additivi sbiancanti. Viene consigliato al massimo l'uso del bicarbonato, e dell'acqua e aceto per metterli in ammollo, ma sempre se è consentito nelle istruzioni d'utilizzo di quella marca specifica.

Evitare di asciugarli in asciugatrice e di stirarli, per non sprecare energia elettrica.

Se si utilizzano le veline monouso, non lavare la mutandina esterna a ogni cambio pannolino, a meno che non sia sporca.

Prima del primo utilizzo è consigliato lavare la parte interna qualche volta a 60° senza detersivo. Stesso procedimento si può fare se dovesse perdere potere di assorbimento con il tempo: lavarla a 60° toglierebbe eventuali residui chimici e aumenterebbe la loro durata.

Con questi semplici accorgimenti la vostra scelta sarà davvero una scelta vantaggiosa sia per le vostre tasche che per l’ambiente. Insomma oggigiorno stare attenti all’ambiente e al nostro impatto ambientale è sicuramente una scelta etica e lungimirante, ma è bene informarsi per non rischiare di comprometterla.

E voi unimamme sapevate come utilizzare i pannolini lavabili nel modo giusto?

