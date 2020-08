La scuola è importante, pone le basi per il futuro dei nostri figli. Ecco come convincere di questo i nostri bambini.

La scuola è importante, ma non sempre i nostri figli lo capiscono: ci sono bambini che amano la scuola e la vedono come un riparo nella pioggia, altri invece la vedono proprio come la tempesta da cui doversi difendere. Ecco come convincere i nostri bambini ad apprezzare la scuola.

Sicuramente molti bambini si chiedono perché la scuola sia così importante che non possono rimanere a casa sotto le coperte a giocare ma devono alzarsi tutte le mattine per andarci. Poi però crescendo rimpiangeranno il tempo passato con i compagni e loro maestre, che rappresenta il loro ingresso nel mondo sociale, e tutte le esperienze vissute a scuola.

Entrando nell’universo scuola ogni loro certezza cade o viene messo in discussione: dubbi, speranze, progetti, vuoti da riempire serviranno a formare la propria identità.

La scuola non è solo compiti da fare, per gli adolescenti ad esempio è un luogo dove loro si possono misurare con loro stessi e dove possono esercitare la loro indipendenza e trasformarsi da adolescenti in uomini o donne.

A scuola si vivono momenti belli ma anche di momenti difficili ed è qui che l’adolescente ha uno spazio completamente suo, lontano dalla propria famiglia e può manifestare il suo desiderio di autonomia e libertà. È un modo per mettersi alla prova e confrontarsi con la realtà oltre la propria famiglia, da tale confronto ne escono rafforzati.

La scuola è importante: come convincere i bambini

uno dei motivi per cui dovremmo apprezzarla e per l’istruzione che ci dà. Sarà grazie alla scuola che un giorno ci si apriranno le porte del mondo del lavoro la scuola ci pone delle sfide che ci renderanno più responsabili verso noi stessi: affrontare caratteri di bambini diversi, cercare di prendere un buon voto, legare con persone diverse da noi, imparare a cavarcela da soli. la curiosità di imparare cose nuove che non sapevamo per esercitare la nostra mente: a scuola ci sono sempre nuove sfide da affrontare e che mettono alla prova la nostra intelligenza, non si finisce mai di imparare. per avere a portata di mano tutte le informazioni che ci servono per vivere nel mondo e saperlo rispettare tutte le attività che la scuola propone, dalle gite ai giochi non le dimenticheremo mai per la la soddisfazione che ci fa provare quando ci sforziamo e alla fine riusciamo a fare o imparare qualcosa: e questo ci rende più sicuri di noi stessi, più forti le persone che incontriamo a scuola saranno domani i nostri futuri colleghi di lavoro quindi è importante iniziare già a scuola a fare esperienze di vita con loro impariamo a rispettare chi ci aiuta in questa fase della nostra vita dai professori ai genitori e cerchiamo di ripagarli l’ultimo motivo sta sicuramente in tutti gli amici che ci potremmo farci a scuola, amici con i quali forse condivideremo tutta la nostra vita, insieme a loro impariamo ad affrontare le sfide e gli obiettivi che la scuola ci propone.

Care unimamme cosa ne pensate di questi 10 buoni motivi per andare a scuola di cui parla viva la scuola studenti?

