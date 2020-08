“Summer slide” è allarme: troppi mesi senza scuola

Le vacanze possono compromettere le competenze didattiche, troppi mesi senza scuola: i consigli degli esperti per rimediare

Ogni studente aspetta l’estate per poter finalmente staccare la spina e rilassarsi, giocare, andare al mare per poi ritornare ricaricato a settembre a scuola. Secondo una ricerca americana le vacanze però possono anche compromettere le competenze didattiche dei bambini, troppi mesi senza scuola. Ecco qualche consiglio perché questo non accada.

LEGGI ANCHE —> SCUOLA A SETTEMBRE: L’ORARIO SCOLASTICO PER CLASSE

Secondo una ricerca americana della University of Southern California, pubblicata dall’american educational research Journal e rilanciata da poco dalla CNN, più della metà degli studenti possono arrivare a perdere nei mesi estivi il 39% delle loro capacità di lettura e scrittura durante i mesi estivi, capacità acquisite durante l’anno con tanti sforzi. Questo fenomeno prende il nome di “Summer slide” e questo anno è stato purtroppo accentuato dalla crisi sanitaria e il conseguente Lockdown che c’è stato: secondo l’indagine della CBS il 62% degli studenti soprattutto dell’elementari accusano stanchezza e deficit di attenzione. Ecco qualche consiglio dagli esperti ai genitori per contrastare questo fenomeno.

“Summer slide”, troppi mesi senza scuola

Ai più piccoli è d’aiuto l’attività all’aperto soprattutto se immersa nella natura: che stimola la fantasia e la creatività.

Per i più grandi meglio individuare delle tematiche a cui tengono, delle quali sono appassionati e svilupparci sopra delle ricerche, dei progetti. Ecco alcuni consigli di Maria Rosa Porro pedagogista presso il Baby college di Monza “Per i bambini più piccoli un valido aiuto arriva dalla outdoor education: i genitori per esempio possono accompagnarli in un viaggio nella natura preparando per loro non zainetto con un kit dell’esploratore, contenente un piccolo taccuino, un binocolo, una lente di ingrandimento, dei sacchetti di carta per far loro osservare la realtà che li circonda. Altre attività utili sono: l’utilizzo della tecnica del frottage per creare un libro con le texture di diverse superfici o dedicarsi alla caccia al colore, ai suoni o ai rumori. I più piccoli infatti hanno bisogno di vivere le proprie esperienze in un ambiente imperfetto, in spazi all’aperto movimentati e stimolanti”

Anche secondo un’altra ricerca dell’American Academy of pediatrics pubblicata su Psycology Today, trascorrere del tempo all’aria aperta incrementa il benessere socio emotivo e lo sviluppo delle competenze relazionali nei bambini. Altri effetti benefici sono:

riduzione dello stress

della rabbia

dell’aggressività

della competitività

aumento della possibilità di sviluppare il pensiero critico e creativo

aumentare la capacità di problem solving

l’attenzione del bambino

l’amore verso l’apprendimento.

Ancor prima dell’apprendimento scolastico è bene comunque che i genitori si curino del benessere emotivo dei bambini secondo Luca Hubbard bilingual coordinator del junior college di Monza e Seregno. Secondo Hubbard è fondamentale in questo periodo trovare un argomento che il bambino trova appassionante e svilupparci sopra delle ricerche e dei progetti. È anche fondamentale leggere ogni giorno almeno cinque pagine in modo appassionato. “Accordare le tempistiche attraverso un timetable potrebbe essere utile per scandire il tempo libero e quello da dedicare all’attività” secondo Hubbard, inoltre si potrebbe tenere un diario di bordo delle vacanze estive per motivare i figli alla scrittura, è molto utile anche a rendere più consapevoli i bambini del proprio vissuto.

Non va bene secondo Hubbard “sommergere di libri i bambini seduti alla scrivania bensì immergeteli completamente nelle loro esperienze quotidiane“

LEGGI ANCHE —> RIENTRO A SCUOLA: PER I SUPPLENTI LA LAUREA DIVENTA UN OPTIONAL

Ecco alcuni consigli per affrontare il summer slide

Da 0 a 6 anni

Portare i bambini all’aria aperta in mezzo alla natura sperimentare nuove tecniche per giocare come ad esempio la tecnica del frottage l’esplorazione degli ambienti all’aria aperta migliora il benessere socio- emotivo del bambino nello stare in natura guardare alla natura come ad una maestra: per i bimbi è importante vivere le proprie esperienze in mezzo alla natura cercando colori suoni rumori cinque una volta tornati a casa è importante conservare e collezionare i lavoretti fatti all’aria aperta: il ricordo di quei momenti evoca delle esperienze vissute di ricerca personale che aiutano il bambino a sentirsi più a suo agio.

Per i bambini dai sei anni in su

svolgere attività ludiche anche molto semplici fare attività stimolanti come sviluppare ricerche su argomenti che loro trovano interessanti fare una” timetable” per dividere il tempo libero da quello dedicato al lavoro tenere un diario giornaliero delle vacanze leggere ogni giorno: migliora la capacità di memoria e diventa un’abitudine positiva anche a livello didattico ma non solo assicurarsi del benessere emotivo del bambino: non è importante sommergere i bambini di libri bensì l’esperienza che vivono ogni giorno

Secondo i test Measures of Academic Progress, tuttavia, la perdita di apprendimento estiva è molto più grave. In media, i bambini perdono circa un mese di lettura e abilità matematiche durante le prime vacanze estive. E durante le loro seconde vacanze estive, perdono tre mesi interi di abilità nella lettura e nella matematica.

LEGGI ANCHE —> STUDENTI PAGATI SE VANNO BENE A SCUOLA, UN PROGETTO CHE FA DISCUTERE

E voi care unimamme cosa ne pensate di questi preziosi consigli di cui parla orizzontescuola?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.