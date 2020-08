Bambino di 10 mesi in coma: ha ingerito detersivo | FOTO

Un bambino di 10 mesi scozzese è finito in coma a causa di un incidente domestico.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia di un bimbo che si trova ricoverato a causa di un grave incidente domestico, questa storia ci può mettere in guardia sui pericoli che si nascondono anche tra le mura di casa.

Bambina di 10 mesi ha avuto un incidente domestico: la storia

La mamma, la 27enne Melissa Cairney era a casa con il compagno, il 36enne David Shepherd e i loro altri 4 figli quando si è verificato l’incidente del piccolo Pearce. La mamma stava facendoil bucato e aveva voltato per pochi istanti la schiena al figlio di 10 mesi.

La mamma stava facendo il bucato e si trovava in cucina quando una pastiglia di detersivo deve essere caduta per terra e il bimbo l’ha subito afferrata mettendola in bocca.

“Prima che me ne accorgessi, Pearce ne aveva afferrata uno e ne aveva pizzicato l’angolo. È successo tutto troppo in fretta”. Inizialmente il bimbo sembrava stare bene, poi, dopo essersi consultata con la madre Melissa ha portato Pearse in ospedale.

Durante i 15 minuti di viaggio verso l’ospedale il piccino ha iniziato a vomitare. I medici gli hanno fatto un’endoscopia scoprendo che il suo stomaco era stato bruciato dalle sostanze chimiche. Il suo sistema respiratorio si era gonfiato e dunque il piccolo è stato messo in coma. Secondo i medici Pearce si salverà, ma ancora non si sa quanto tempo richiederanno le cure. Per ora il bimbo è ancora in terapia intensiva.

“I suoi polmoni sono pieni di muco e il suo corpo sta combattendo le infezioni, il suo sistema immunitario è ridotto male. Sono aggiornata costantemente, ma è spaventoso non sapere cosa sta succedendo” ha raccontato la donna. Gli incidenti domestici, purtroppo, possono capitare a tutti, un po’ di tempo fa la Regione Lazio aveva lanciato una campagna pubblicitaria per una casa sicura per i piccoli.

Unimamme, noi speriamo che il piccolo si riprenda presto, voi cosa ne pensate di quanto raccontato su Daily Record? Noi vi suggeriamo 30 consigli per proteggere i bimbi da incidenti domestici.

