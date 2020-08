Come creare un album scrapbook per ricordare le vacanze

Care mamme ecco qualcosa da fare insieme ai vostri figli questa estate per ricordare i momenti più belli vissuti insieme: creare un album scrapbook

Viaggiare con i propri figli è davvero bellissimo, una delle esperienze più belle che si possano fare. Se quando viaggiate vi piace conservare i biglietti di ingresso al museo o dell’aereo, gli scontrini dei bei ristoranti, i depliant dei luoghi che avete visitato, allora per voi potrebbe essere una bellissima idea creare con i vostri figli un album scrapbook, sarà un bellissimo ricordo.

Creare un album scrapbook

Lo scrapbooking in inglese è un album di ritagli, è l’arte del ricordare in modo creativo utilizzando fotografie biglietti, in pratica è un album dei ricordi. Questo hobby sta dilagando negli Stati Uniti e da poco è giunto anche qui in Italia: su scrapbookingitalia è nata una comunità di scrappisti.

LEGGI ANCHE —> IN AEREO COI BAMBINI: PRECAUZIONI PER VIAGGIARE SERENI

La cosa più bella e farlo insieme ai propri figli sia in vacanza che una volta tornati a casa. L’unica cosa che serve sono le vostre foto delle vacanze e un po’ di fantasia.

Ecco cosa importante conservare durante il viaggio:

i biglietti che possono essere di tutti i generi quello dell’aereo del treno dell’autostrada di un cinema o di un museo

depliant dei luoghi che visiterete dal quale poi potete ritagliare delle foto

la cartina delle città dove siete stati o della zona

anche le cartoline che a volte sono più belle delle foto

Per realizzarlo vi serviranno alcuni materiali come:

un cartoncino carte di diversi colori

forbici normali o sagomate

scooter

con line stick per foto

penne al gel.

LEGGI ANCHE —> VIAGGIARE SICURI COI BAMBINI IN AUTO

Le tecniche utilizzate sono varie: dalle semplici pagine con i titoli scritti a penna e bordini colorati dove puoi attaccare le foto con delle scritte di accompagnamento o immagini alle tecniche più complesse come lo stanseal, il decoupage, il punto croce. Si possono anche utilizzare strumenti particolari come i timbri, i colori acrilici, embossing, quilling, per caratterizzarli.

Potete scegliere il vostro stile su sketches già fatti o realizzarne di nuovi, sarà bello una volta a casa ricordare la vacanza insieme oppure condividerla con i nonni, gli amici o le maestre!

Anche se lo scrapbooking è un album cartaceo, può trasformarsi in un album digitale: in questo caso si possono utilizzare dei programmi grafici come Photoshop.

Su scrapbookingitalia ci sono moltissime informazioni su come iniziare ad utilizzare questa tecnica inoltre sul sito stamperia potrete avere informazioni su dove trovare del materiale per lo scrapbooking.

LEGGI ANCHE —> VIAGGIO IN AEREO COI BAMBINI: COME ORGANIZZARLO AL MEGLIO

Care unimamme cosa ne pensate di questa idea per ricordare le bellissime vacanze che state trascorrendo? Personalmente sono tentata di crearne uno bellissimo con i miei bambini ai quali ho vietato di stare davanti ai dispositivi tecnologici e talvolta dicono che si annoiano. E poi può essere un un ottimo modo per stimolare la loro creatività.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili su GOOGLENEWS.