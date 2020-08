“Niente sarà mai abbastanza”: Stefania, figlia adottiva di Franca Valeri

Franca Valeri è scomparsa a 100 anni, l’attrice è stata accudita fino alla fine dalla figlia adottiva che stimava ed è sempre stata orgoglio della madre.

L’attrice di teatro, televisione e cinema, Franca Valeri, è scomparsa il 9 agosto, aveva da poco, il 31 luglio, compiuto 100 anni ed era nella sua casa romana. Tanti i messaggi commossi per la compianta attrice che per anni ha fatto sorridere intere generazioni. Con lei fino alla fine la figlia adottiva, Stefania Bonfadelli che l’ha curata e seguita anche durante il periodo della pandemia.

La Valeri non ha avuto figli suoi, ma ma diversi anni fa ha deciso di fare del bene a una ragazza che poi è diventata anche la sua migliore amica come ha raccontato lei stessa durante una passata intervista: “Non ne ho avuti di miei, però una decina d’anni fa ho adottato una figlia che adesso è anche la mia migliore amica”.

Franca Valeri ed il suo rapporto con la figlia adottiva

Dopo soli pochi giorni dal raggiungimento dei 100 anni, l’attrice italiana, Franca Valeri è deceduta. A dare il triste annuncio è stata la figlia adottiva dell’attrice, Stefania Bonfadelli, che all’Ansa ha dichiarato: “Si è spenta serenamente, nel sonno, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e degli amici. Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa: è stata la sua chiave di vita fino alla fine”.

Franca Valeri non ha mai auto figli suoi e nella tarda età aveva deciso di adottare una ragazza, appunto Stefania che l’ha resa anche nonna di una nipotina, Lavinia. Le due donne abitavano nello stesso paese ed è stata proprio Stefania a prendersi cura della mamma fino alla fine anche durante i mesi più duri della pandemia. Stefania ha fatto di tutto per rendere la vita della mamma più serena possibile, le faceva ascoltare la sua musica preferita e l’accontentava anche sul mangiare: “mangiava pochissimo, solo carne cruda ed insalata scondita“.

Stefania Bonfadelli ha 53 anni ed è una cantante lirica e registra. Le due si sono conosciute quando Stefania aveva 17 anni ed aveva vinto un concorso indetto proprio da colei che sarebbe diventata la sua mamma con il compagno di allora, il direttore d’orchestra Maurizio Rinaldi. La Valeri è sempre stata orgoglio della bravura della figlia: “Soprano di coloratura. Dovreste ascoltarla nella Traviata, nella Lucia di Lammermoor, nel Rigoletto. Un prodigio”.

Madre e figlia condividevano diverse passioni, prima di tutto quella per l’opera; la Valeri era solita frequentare la Scala e tra le sue amiche più care c’è anche Maria Callas. Inoltre avevano la stessa passione per i cani e per gli animali in genere; Stefania gestisce un rifugio per quattro zampe mentre l’attrice aveva creato l’Associazione Franca Valeri onlus Pro per l’assistenza agli animali abbandonati.

Anche Stefania è sempre stata molto fiera ed orgogliosa della madre, in occasione dei 100 anni di Franca Valeri, quando è stato pubblicato un libro “Tutte le commedie” con alcuni dei 12 testi inediti e molti esilaranti sketches dell’attrice, Stefania su Facebook ha scritto: “Un libro meraviglioso, che raccoglie tutte le commedie dell’unica geniale sottile drammaturga che l’Italia abbia mai avuto. Sono orgogliosa di questo libro e della grande, immensa donna a cui è dedicato. E’ solo l’inizio per omaggiarla come merita, anche se qualsiasi cosa non sarà mai abbastanza“.

Stefania, qualche tempo fa, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una bella foto che ritrae la madre con lei ed un’altra sua amica, Sofia Loren: “Delizioso pomeriggio a casa. Franca Valeri e Sofia Loren”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di una parte della vita dell’attrice? Quale dei suoi tanti film vi è piaciuto di più?