La tata di Archie è stata licenziata a causa di un incidente

Nuove rivelazioni sul perché le prime tate di baby Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle, non sono durate a lungo.

Al giorno d’oggi non è facile trovare la baby sitter giusta per i nostri figli e ne sanno qualcosa i duchi del Sussex, che nei primi mesi dalla nascita di Archie hanno cambiato diverse tate.

Le bambinaie di Archie Sussex: cosa è successo davvero

Secondo il libro Finding Freedom, delle giornaliste reali Omid Scobie and Carolyn Durand i Duchi del Sussex hanno avuto brutte esperienze con le loro primissime tate per il piccolo Archie, che ha poco più di un anno e che secondo un esperto di sicurezza, sarebbe in pericolo.

In questo libro viene raccontato che i duchi del Sussex licenziarono la prima baby sitter perché giudicata irresponsabile dalla coppia, alla seconda notte di lavoro. Le giornaliste hanno scritto che la coppia che da poco si è separata dai parenti inglesi, emigrando prima in Canada e poi in America, precisamente a Los Angeles, aveva deciso di assumere un’infermiera per stabilire un programma di sonno per la notte e avere un maggiore aiuto.

Il periodo della prima tata non è durato a lungo. Meghan e Harry dovettero lasciare andare l’infermiera alla seconda notte perché non era stata professionale e invece era stata irresponsabile.

Successivamente i duchi del Sussex hanno assunto un’altra tata, ma la prima esperienza con la precedente baby sitter li avrebbe resi nervosi. Nessuno era a suo agio a dormire per tutta la notte senza controllare che Archie stesse bene.

Dopo poche settimane Meghan e Harry hanno lasciato andare anche la seconda tata perché Archie non aveva sviluppato un programma di sonno e una routine. Noi speriamo che le successive abbiano avuto maggior successo. La tata del baby Sussex non vive con loro, perché non desiderano una casa affollata e probabilmente vogliono preservare il più possibile la loro intimità. Diversamente i duchi di Cambridge hanno come tata l’efficientissima Maria Borrallo, che vive con loro.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto avvenuto e raccontato sul Daily Star?

