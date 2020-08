Concepimento: perdere i chili di troppo e seguire una dieta sana aiuta a rimanere incinta. In base a degli studi, l’alimentazione è fondamentale.

Oramai sembra abbastanza chiaro: l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi e pare che seguire una dieta sana aiuta anche quelle coppie che sono alla ricerca di un figlio.

Accade molto spesso che giovani coppie e non si rivolgano a strutture e medici specialisti perché, dopo tanti tentativi, vedono allontanarsi sempre di più il sogno di creare una famiglia.

Ovviamente le motivazioni sul perché molte coppie non riescano ad avere un bambino subito differiscono tra loro e molte di queste, purtroppo, hanno gravi problemi di fertilità. In un articolo passato avevamo parlato di alcuni trucchetti per favorire il concepimento.

Ma alcuni studi e ricerche confermano che il modo di mangiare e cosa si mangia influisce moltissimo sul concepimento.

Molti medici, infatti, consigliano alle loro pazienti di seguire una dieta sana, equilibrata e di praticare un pò di sport in modo tale da perdere peso – su quanto l’obesità influisca sulla fertilità ne abbiamo già parlato in un articolo passato.

Dunque la perdita di peso può aiutare la donna a rimanere incinta più facilmente. A confermare ciò in un’intervista su La Stampa è Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione della Casa di Cura Villa Mafalda a Roma:

“Se la donna è in sovrappeso o è obesa bisognerebbe intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI)a valori considerati normali. È stato dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al valore di partenza possono beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”.

Concepimento: perdere i chili di troppo aiuta la fertilità

Quindi sembra che l’eccesso di peso possa avere delle conseguenze molto gravi sulla capacità di una donna nel rimanere incinta sia in modo naturale sia attraverso la riproduzione assistita, in quanto può impedire l’ovulazione e ostacolare anche l’annidamento dell’ovocita fecondato.

LEGGI ANCHE: Concepimento: ecco 6 consigli utili per favorire la fertilità di coppia

In questi casi è bene cambiare il proprio stile di vita, seguendo un’alimentazione corretta e aggiungendo anche un pò di movimento.

Per ottenere dei buoni risultati, però, non è necessario ricorrere a diete drastiche, rinunciando a qualsiasi cosa, anzi. Come afferma l’esperta su La Stampa, seguire un’alimentazione mediterranea con vari accorgimenti – come diminuire l’apporto di carboidrati, mangiare più frutta e verdura di stagione e stare attenti alle materie prime – può apportare enormi benefici.

LEGGI ANCHE: Concepimento: scoperto come avviene l’abbinamento ovulo-spermatozoo

Ecco cosa consiglia la dottoressa: “Non bisogna rinunciare alla pasta. Ma preferire quella integrale, ricca di nutrienti e con un maggior potere saziante, e consumarla 2 volte a settimana”. A sua volta questa può essere sostituita con orzo, farro e riso.

Mentre per la frutta e la verdura è necessario ricorrere a quella di stagione che ha un alto contenuto di nutrienti. Sostituire poi la carne con il pesce può portare dei maggiori benefici a livello di fertilità.

Inoltre l’esperta sostiene che è necessario fare attenzione alle etichette dei cibi: “Per esempio, quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio assicurarsi che provengano da galline allevate a terra. Una dieta “amica” della fertilità prevede anche poca carne rossa, a cui bisogna preferire il pesce”.

A questo si può unire anche il consumo di frutta secca, ricca di acidi grassi omega 3.

Infine sempre in base alle indicazioni fornite, l’esperta consiglia una volta a settimana di concedersi un pasto libero ma senza esagerare.

Insomma una pizza fuori insieme agli amici è più che consentita e mangiare qualche dolcetto come un cucchiaio di burro d’arachidi senza zuccheri o un quadratino di cioccolato fondente non può far male a nessuno.

LEGGI ANCHE: La tecnica “antica” che aumenta le chances di concepimento del 40%

E voi Unimamme eravate a conoscenza di questo?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.