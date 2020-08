26 Agosto giornata internazionale dei cani, migliori amici nostri e dei bimbi

Il 26 Agosto si celebra la giornata internazionale dei cani, da sempre considerati i nostri migliori amici e soprattutto dei nostri bimbi

La giornata internazionale dei cani nasce nel 2004 negli Usa, poi grazie agli animalisti di tutto il mondo è diventata internazionale

Da sempre il cane è considerato il migliore amico dell’uomo. Negli ultimi decenni addirittura è stata approfondita da diversi studi la relazione tra cane e uomo e si è visto che soprattutto negli anziani e nei bambini apporta grandi benefici.

I cani stimolano infatti la comunicazione non verbale, a livello emotivo e psicologico ma anche motorio.

I bambini infatti traggono molti benefici dall’avere un migliore amico a quattro zampe. Il loro linguaggio , il loro senso di responsabilità, la tolleranza e la capacità di incanalare emozioni forti come la rabbia e la frustrazione: tutto questo migliora se hanno un rapporto con il cane.

Anche le persone anziane e disabili traggono grandi benefici dal rapporto con i cani, soprattutto i bambini autistici e con disturbi dell’attenzione e aggressività.

Il rapporto con gli animali in questi casi è ritenuto così importante che negli ultimi decenni è nata la pet therapy, una terapia che spesso viene consigliata proprio a queste persone in aggiunta al loro percorso medico e psicologico per stimolarli, appunto, dal punto di vista emotivo e comunicativo nelle relazioni sociali.

Infine, riportiamo i risultati di uno studio della Mayo Clinic Proceedings del 2014 in cui dei ricercatori italiani e stranieri hanno valutato gli effetti benefici del rapporto tra l’uomo e il suo amico a quattro zampe: secondo questo studio le persone con un cane sarebbero meno esposte al rischio di infarto e di malattie cardiache, soprattutto perché più stimolate all’attività fisica e alla passeggiata.

Celebrare la giornata internazionale dei cani nel mese di Agosto è un modo anche per sensibilizzare le persone sul tema drammatico degli abbandoni: molte purtroppo sono ancora oggi le persone che abbandonano i loro cani, soprattutto durante la stagione estiva, condannandoli ai pericoli della vita da randagi, spesso letale per loro.

Avere un cane significa innanzitutto assumersi la responsabilità della sua cura: dai bambini agli adolescenti, dagli adulti agli anziani, tutti devono dedicarsi alla cura del cane in famiglia, che dona tanto amore e affetto ma richiede anche attenzione.

Se state pensando di accogliere un cane in famiglia, ecco alcune razze che vengono ritenute più adatte al rapporto con i bambini, per la loro docilità e la capacità di tolleranza dei gesti a volte impacciati e turbolenti dei nostri bimbi: alano, golden retriver, carlino, barboncino, beagle, schnauzer, cocker, labrador, terranova.

Se sono cani di piccola taglia saranno ovviamente più adatti anche ai più piccini, che potranno giocarci insieme proprio come se fossero compagni e loro coetanei.

I cani di razza più grande, nonostante siano dolci e amorevoli, hanno una stazza che non è adatta ai piccolissimi perché potrebbero involontariamente fargli del male, inoltre bisogna avere spazio all’aperto perché questi cani hanno bisogno di spazi ampi per potersi muovere liberamente.

In generale, i vostri amici a quattro zampe sapranno portare in casa e nella vostra famiglia tante belle emozioni e tanti bei ricordi, in compenso vi chiederanno solo un po’ di cura e amore. E’ consigliabile comunque un primo periodo di addestramento in casa, in modo da dettare subito le regole di una convivenza pacifica e duratura.

E voi unimamme come celebrerete questa giornata internazionale dei cani con i vostri amici a quattro zampe?

