Pianto dei bambini: ecco i motivi per cui i piccoli piangono di notte. A scoprirlo è stata una ricerca americana condotta da Harvard.

Avere un bambino è una gioia immensa. I lunghi nove mesi che passano prima della sua nascita danno modo ai genitori di prepararsi il più possibile al lieto evento, ma in realtà non si è mai preparati del tutto.

Si può pensare al corredino, alla ristrutturazione della nuova stanza, a comprare tutto ciò che serve per il suo arrivo, ma nel momento in cui il piccolo varca la soglia di casa la vita cambia totalmente.

I primi mesi sono i più belli, ma allo stesso tempo i più duri da affrontare in particolar modo perché il piccolo richiede un’attenzione continua sia di giorno sia di notte.

E il momento più difficoltoso è proprio la notte, quando il bebé non riesce a prendere sonno o si sveglia nel cuore della notte piangendo disperatamente.

Proprio per questo motivo, un’altra ricerca già citata in un articolo sostiene che i neogenitori nel corso dell’anno trascorrano all’incirca 50 notti insonni, insomma un numero davvero importante considerando che il sonno è un momento fondamentale per tutti, necessario per ricaricare le batterie e affrontare il giorno dopo.

Inoltre dormire è importante per l’equilibrio psico-fisico che, se interrotto, va recuperato nel corso della giornata: per questo esistono una serie di metodi che aiutano i genitori a far dormire i piccoli.

A quanto pare però una ricerca americana condotta dall’università di Harvard ha scoperto il vero motivo per il quale i neonati piangono di notte.

Pianto dei bambini: svelati i motivi per cui piangono di notte

Fino ad adesso si è sempre pensato che i bimbi piangessero di notte per i seguenti motivi, cosa confermata dal pediatra americano T. Brazelton:

fame

noia

coliche

dolore

disagio

caldo o freddo eccessivo

Tanto che tutte le neomamme e tutti i neopapà di fronte a questi pianti inconsolabili non sanno mai come tranquillizzare il piccolo, passandosi la palla bollente l’uno verso l’altro.

Chi non ha mai chiesto aL partner di alzarsi al proprio posto perché troppo stanco e bisognoso di dormire? Ogni coppia dopo la nascita di ogni figlio, durante la notte, avrà passato un breve momento a discutere su chi toccava alzarsi dal letto: “È il tuo momento”; “No, il tuo” oppure “Ho necessità di dormire questa notte, vai tu”.

Insomma nonostante questi battibecchi, pare che non tutte le motivazioni del pianto dei bambini siano state scoperte.

A darne notizia è l’università di Harvard, rivelando che oltre alle sei cause sopra citate, ne esiste una settima poco conosciuta e che con grande probabilità è la miccia che innesca ogni pianto.

Secondo quanto sostenuto dai ricercatori americani, i bebé piangono di notte perché intenti a ridurre allo stremo delle forze i propri genitori per paura che nel giro di pochi mesi possano regalare al piccolo un fratellino o una sorellina.

Dunque l’obiettivo dei piccoli sarebbe quello di sfinire i propri geniori per evitare che, durante la notte, consumino un rapporto sessuale.

Quasi una sorta di autotutela per avere tutte le attenzioni su di loro e non dividerle con nessuno. Ecco cosa si trova scritto all’interno della ricerca condotta da Harvard: “la fatica della madre può essere considerata parte integrante della strategia di un bambino per prolungare il divario tra due nascite (…), le nascite vicine sono associate a un aumento della mortalità infantile, soprattutto nelle aree a basso reddito o nelle aree in cui le epidemie sono più frequenti”.

Di conseguenza pare che i bebé con questi pianti disperati tendano a monopolizzare i propri genitori per godersi il più possibile il loro amore e le loro attenzioni.

E voi Unimamme eravate a conoscenza di questa ricerca?

