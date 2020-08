Francesco Totti contro un fan per difendere la figlia: “Lei è mia”

Francesco Totti risponde a delle domande su Instagram di alcuni fa. Con l’intervento della figlia Chanel nasce anche un simpatico siparietto.

In questi giorni la famiglia del famoso calciatore Francesco Totti è stata sotto i riflettori. Totti con la moglie, Ilary Blasi ed i tre figli ha trascorso dei giorni di relax a mare e poi anche in montagna, tra Capri e Sabaudia. Giorni di spensieratezza anche se interrotti da alcune polemiche.

Dopo che un noto giornale, Gente, ha pubblicato la foto del calciatore con la figlia, i fan si sono scatenati accusando il giornale di aver voluto mettere in evidenza le forme della tredicenne paragonandola anche alla madre. Francesco ed Ilary, dopo alcuni giorni di silenzio, hanno pubblicato la loro risposta.

Francesco Totti super geloso di Chanel su Instagram: ecco cosa è successo

Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno tre figli: Cristian nato nel 2005, Chanel nel 2007 e la piccola di casa Isabel nata nel 2016. Francesco ha ripreso l’abitudine che aveva durante il periodo del lockdown di fare delle dirette Instagram. In una recente, approfittando di un momento di tranquillità, ha voluto collegarsi per rispondere ad alcune domande dei suoi fan e durante la chiacchierata è intervenuta anche Chanel.

Forse sull’onda delle polemiche che hanno accompagnato la tredicenne nei giorni passati, alcuni utenti hanno commentato la bellezza di Chanel. Apprezzamenti che però non sono piaciuti a papà Francesco che prontamente ha risposto ad un utente: “Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro… Non scherziamo“. Poi Chanel legge un altro commento, “sei così geloso di tua figlia?, “Certo, lei è mia“, risponde Totti.

Effettivamente Chanel è una bella ragazza e siamo sicuri che avrà presto numerosi corteggiatori che so dovranno confrontare con un papà super geloso.

In merito alla polemica sulla foto di Gente, Francesco ed Ilary avevano risposto: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”.

Voi unimamme avete seguito la diretta? Cosa ne pensate di papà Totti geloso?