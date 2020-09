Riapertura delle scuole: il toccante messaggio di Vasco Rossi | FOTO

Per la riapertura delle scuole arriva il toccante messaggio di Vasco Rossi con foto.

Vasco Rossi, star del rock italiano e cantautore molto amato, ha voluto lanciare il suo augurio speciale a tutti gli studenti che stanno per tornare sui banchi di scuola. Un augurio che ha un significato molto particolare alla vigilia di un nuovo anno scolastico che vede le scuole riaprire dopo lunghi mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

LEGGI ANCHE: LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE: LE ISTRUZIONI PER SETTEMBRE | VIDEO

Le incognite non mancano, così come le preoccupazioni di tante famiglie, sia per i contagi che per lo svolgimento delle lezioni. Intanto, però, c’è il bel messaggio di Vasco Rossi.

Riapertura delle scuole: il messaggio e la foto di Vasco Rossi

Pubblicando sul suo profilo Instagram una foto storica di bambini che andavano a scuola alla fine degli anni ’50, trasportati su una carrucola sopra un fiume, Vasco Rossi ha voluto fare il proprio augurio a tutti gli studenti che torneranno a scuola il 14 settembre prossimo. Un augurio molto sentito e di buon auspicio per un inizio di anno scolastico difficile e complesso, a rischio di sospensione delle lezioni in classe da un momento all’altro nel caso di contagi da Coronavirus.

La scuola è importante e anche un rocker ribelle come Vasco lo riconosce nel suo toccante messaggio:

“Saluto l’inizio delle scuole – scrive Vasco Rossi su Instagram – con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell’Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola. Ogni giorno. Perché la scuola era l’unico ponte per aggrapparsi al futuro. Perché, citando Hugo, «Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione» e condanna l’ignoranza. Buon anno scolastico! #scuola #giovani #vignola #forzaecoraggio #vascorossi #setipotessidire #“.

LEGGI ANCHE: BAMBINI A SCUOLA IN SICUREZZA: I CONSIGLI DELL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ

Accanto alla foto storica, apparsa tante volte sui giornali, il rocker ha citato in didascalia anche una frase del celebre scrittore Victor Hugo sull’importanza dell’istruzione. Perché va bene la “vita spericolata” ma andare a scuola è fondamentale per crescere come persone consapevoli e diventare cittadini a tutti gli affetti.

Pochi giorni fa, Vasco Rossi ha postato sempre un Instagram un altro commovente messaggio, questa volta dedicato al figlio Lorenzo. Quello di questi ultimi giorni è un Vasco Rossi sensibile e attento, qualità che non fanno venire meno la sua energia e carica di rocker.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS E RIENTRO A SCUOLA: LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CONTAGI

Che ne pensate unimamme di questo messaggio sulla scuola di Vasco Rossi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.