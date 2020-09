Vasco Rossi, la risposta del figlio: “siamo stati distanti ma c’eri anche prima”

Vasco Rossi pubblica una dedica che il figlio ha voluto condividere su Instagram. La risposta di quest’ultimo è molto bella.

Uno dei cantautori più amati, Vasco Rossi, ha commosso i suoi fan pubblicando su Instagram un messaggio che uno dei suoi tre figli gli ha dedicato in una passata festa del papà. Il post ha ricevuto tanti commenti e moltissimi like, i suoi fan hanno apprezzato Vasco Rossi in versione papà.

Vasco Rossi ha tre figli: Davide e Lorenzo che sono nati nel 1986 da due donne diverse. Davide è nel mondo dello spettacolo, oltre ad essere un attore è anche un disc jokey. Mentre Lorenzo è stato riconosciuto dal padre dopo alcuni anni. Dalla sua moglie attuale, Laura Schmidt ha poi avuto nel 1991, il suo terzo figlio Luca che oggi vive con lui al quale è stata dedicata la canzone “Benvenuto“.

Vasco Rossi: il figlio Lorenzo risponde al suo post su Instagram

Vasco Rossi ha commosso i suoi fan pubblicando il messaggio che Lorenzo, il figlio che ha riconosciuto solo nel 2003, dopo 17 anni dalla nascita del ragazzo.

In occasione della festa del papà del 2020, Lorenzo ha pubblicato su Instagram una dedica al papà molto bella che il cantautore ha voluto ripostare in questi giorni. Dal post si può capire che il loro rapporto è diventato stabile e forte: “La fortuna non è avere Vasco Rossi come padre. La fortuna è avere avuto un padre che nonostante la sua vita da rock star, nonostante abbia avuto un figlio di certo non ‘cercato’ e con una splendida famiglia composta da Laura e Luca, è riuscito a non farmi mancare nulla da quando è entrato nella mia vita, di prepotenza, a 16 anni. O io nella sua”.

Il tutto accompagnato da una loro foto di qualche anni fa: “Quando non avevo consapevolezze, non avevo certezze, non avevo una famiglia. Mi ha insegnato i valori fondamentali della vita, valori che mi hanno portato a essere padre, il padre più felice del mondo, innamorato della mia famiglia. Se oggi sono questo è soprattutto merito suo”.

Tra i tanti commenti dei fan anche quello di Lorenzo che ha voluto sottolineare il loro legame anche prima del riconoscimento ufficiale: “Tu mi hai permesso di vivere “un mondo migliore” che mi ha portato a essere qui, con la mia famiglia e il mio lavoro. Alla faccia di chi ha parlato di “abbandono”, siamo stati distanti ma so che c’eri anche prima. Grazie papà di questo emozionante repost ❤️ speriamo sia da lezione a qualcuno“.

Lorenzo è felicemente sposato con Carlotta Quaranta da settembre del 2019, nel 2017 ha fatto diventare nonno il famoso cantante, grazie alla nascita di sua figlia Lavinia Rossi. lavora in una radio a Bologna città dove ha sempre vissuto anche con la madre, Gabriella Sturani.