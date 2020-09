Wanda Nara è di nuovo sotto accusa. In base alle dichiarazioni fatte dall’ex marito, Maxi Lopez, due dei loro figli sono risultati positivi al Covid19.

È di qualche giorno fa la notizia che Mauro Icardi è tornato dalle vacanze ad Ibiza insieme alla famiglia, positivo al Covid19. Ovviamente gli accertamenti sono stati fatti anche sul resto della truppa: Wanda Nara e bambini compresi.

Purtroppo però per quanto riguarda la situazione di salute dei bambini e della showgirl, le notizie non sono molto chiare. Wanda ha dichiarato ai giornali che né lei né nessun altro dei suoi figli è risultato positivo al virus, ma la versione dell’ex marito Maxi Lopez è completamente differente e sembra che ad avere ragione, questa volta, sia lui.

Il calciatore, in un’intervista ripresa da diversi giornali spagnoli, ha dichiarato che i suoi due figli più piccoli, Benedicto e Costantino sono risultati positivi al coronavirus.

Stessa sorte è capitata anche ad Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi.

Notizie che il calciatore dà per certo perché a conoscenza anche del fatto che il padre di Icardi, Juan, è risultato positivo al virus.

Insomma come sempre all’interno della grande famiglia, Lopez, Nara, Icardi, la verità è sempre insabbiata e ognuno tira acqua al proprio mulino.

Wanda Nara: accuse pesanti dall’ex marito Maxi Lopez

Questa volta però Lopez sembra avere tutto il diritto di essere arrabbiato, perché come ha dichiarato nei vari giornali aveva avvertito la ex moglie di non andare ad Ibiza insieme ai bambini, proprio a causa del coronavirus.

Ecco le sue parole: “Sono indignato, questa donna è incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati”.

Dunque le polemiche contro Wanda non sembrano placarsi e nonostante non abiti più in Italia, ma a Parigi dopo il trasferimento del marito dall’Inter al Psg, la showgirl occupa un ruolo di rilievo ancora nei nostri rotocalchi.

Del resto la vicenda tra lei, Lopez e Icardi ha appassionato tutto il mondo e continua ad appassionare, visto che a causa del suo comportamento anche il padre di lei ha deciso di non rivolgerle più la parola.

Sulla questione Covid19, per il momento, Wanda non ha ancora pronunciato parola e, difficilmente, se la situazione è come quella descritta da Lopez dirà qualcosa.

Ora non resta altro che scoprire come si evolverà il contesto e se si avranno notizie certe sulla positività o meno dei bambini.

E voi Unimamme avevate sentito di questa notizia?

