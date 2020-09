Elena Santarelli promuove un progetto a favore dei bambini colpiti da tumore, come suo figlio.

Unimamme, arriva settembre con i suoi buoni propositi e anche Elena Santarelli condivide i suoi nuovi progetti.

Elena Santarelli di nuovo a favore dei bambini

Forse ricorderete che solo un anno fa il piccolo Giacomo, figlio di Elena Santarelli e del calciatore Corrado Bernardi ha sconfitto il tumore cerebrale per il quale era in cura da tempo. Nel frattempo la showgirl si è legata alla Onlus Heal che sostiene il lavoro di medici, infermieri, ecc… che operano nella cura e nella ricerca della neuro oncologia pediatrica.

LEGGI ANCHE: ELENA SANTARELLI | FESTA IN GRANDE PER IL FIGLIO GIACOMO | FOTO

In una delle sue storie la Santarelli ha ricordato che “è il settembre d’oro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei bambini colpiti da tumore”. La Santarelli aggiunge che lei e suo figlio possono raccontare una storia a lieto fine, ma non è sempre così e ci sono ancora tanti bambini che vivono un inferno, insieme alle loro famiglie. “Io e mio figlio non ci siamo dimenticati chi siamo stati e chi siamo ora e dobbiamo ricordare a tutti che la ricerca ha bisogno di noi, di voi”.

LEGGI ANCHE: ELENA SANTARELLI MOSTRA COMMOSSA LA PRIMA COPIA DEL SUO LIBRO – FOTO & VIDEO

In particolare la Santarelli promuove: Healiade Ride4Hope. Si tratta di un ciclotour della Puglia compiuto da 2 papà: Simone De Biase e Andrea Gentile, per raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica.

La raccolta fondi si chiama: adotta un km. per la ricerca ospitata su Rete del dono a sostegno della campagna voluta dalla fondazione Heal per lo sviluppo di un programma di Neuro-riabilitazione post Operatoria.

Lo scopo è di raccogliere 100.000,00 Euro. Sono 10 tappe da Vieste a Lecce che rappresentano anche la forte amicizia tra due papà che stanno elaborando una profonda esperienza di dolore.

LEGGI ANCHE: BIMBA DI 3 ANNI SCEGLIE UN TEMA INSOLITO PER LA SUA FESTA DI COMPLEANNO (FOTO)

Elena Santarelli, che sul suo account Instagram ha 1,2 milioni di followers, promuove questa iniziativa invitando tutti a partecipare.

Unimamme, voi parteciperete? Cosa ne pensate di questa iniziativa? Noi vi lasciamo con la tenera dedica al marito e al figlio.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.