Di depressione postparto si parla ancora molto poco. Così una mamma su Instagram ha voluto rendere nota la sua storia, raccontando cosa ha vissuto.

Una ragazza statunitense, Kiera Mary, ha raccontato sul giornale online Love What Matters, la sua personale e delicata storia.

La donna ha anche un seguito abbastanza cospicuo su Instagram, dove pubblica foto di lei insieme alla sua famiglia e in particolare i due bambini.

Kiera è molto giovane, ma già a questa età ha subito dei forti traumi.

Come racconta a 17 anni incontra l’uomo della sua vita e a 19, la coppia decide di sposarsi. Immediatamente provano ad avere un bambino, ma aspettano un anno prima che Mary rimanga incinta. Un anno per loro lunghissimo, dal momento che volevano ampliare la famiglia e come dichiara la ragazza ha sempre desiderato essere madre.

La prima gravidanza è un percorso abbastanza tortuoso, cosa che la porta a partorire due settimane prima della fine del tempo. Purtroppo però dopo il parto, qualcosa non va. La sua placenta rimane bloccata nell’utero e la ragazza ha delle fortissime perdite di sangue.

Così i medici decidono di intervenire chirurgicamente per evitare che la donna potesse morire. Come dice Kiera, il mese successivo al parto è stato difficilissimo perché non poteva occuparsi del proprio bambino come avrebbe voluto in quanto allettata in un letto d’ospedale e perché, come sempre aveva sognato, non riusciva ad allattare la bambina nata, ricorrendo al latte artificiale.

Questo dal punto di vista psicologico l’ha minata moltissimo perché sentiva su di lei la pressione della società, pro per l’allattamento al seno e contraria al latte artificiale. Ma con il tempo è riuscita a risollevarsi da questa impostazione mentale, capendo che ciò che contava era solo la salute della sua bambina e che non poteva spingere il suo corpo a fare qualcosa che non era in grado di sostenere.

Depressione postparto: una mamma americana racconta la sua vicenda

Però 5 mesi dopo la nascita della prima bambina, Kiera rimane nuovamente incinta. La seconda gravidanza sembra procedere per il meglio e anche il parto è molto più semplice della prima volta.

L’unica noa dolente è che l’allattamento al seno era molto difficile perché Mary produceva poco latte, al quale era necessario aggiungere quello artificiale. La donna, però, memore dell’esperienza precedente, ha vissuto questo con molta più serenità.

Purtroppo dopo 3 settimane dal parto, Mary comincia ad avere nuove perdite di sangue e capisce subito di che cosa si tratta: una parte della placenta era rimasta bloccata nel suo utero.

Questo fenomeno è noto come placenta accreta – di cui in un precedente articolo si spiega di che cosa si tratta.

A causa di questo Mary è costretta ad un nuovo intervento chirurgico, ma questa volta i medici per salvarle la vita devono praticarle un’isterectomia – cioè la rimozione dell’utero.

Così Kiera giovanissima si trova a dover affrontare un altro trauma: quello di non avere più bambini naturalmente.

Tutto questo fa sprofondare la donna in una lunga depressione postparto che le causa ansia continua, attacchi di panico e crisi di pianto che durano giorni.

Ciò le impedisce di stare a contatto con i suoi bimbi ed è infinitamente grata al marito che, per due mesi, prendendosi la paternità, ha accudito lei e i loro bambini.

Grazie a lui e grazie al suo medico Mary ha intrapreso una terapia, fatta non solo di sessioni dallo psicotearpeuta, ma anche di antidepressivi.

La sua mente si rifiutava di accettare tutto quello che le era successo, facendola sentire in colpa e inadeguata perché le sue maternità non corrispondevano a quelle che la società di solito mostra.

Così ora Mary ancora in terapia, si batte affinché si parli più spesso di depressione postparto e affinché le mamme non trascurino i loro momenti di debolezza dopo il parto, ma che affrontino con coraggio tutto quello che gli si mostra davanti sia nel caso di positività sia nel caso di negatività.

Il messaggio che Kiera manda è quello di convincere le mamme a chiedere aiuto nel momento del bisogno, senza fare le supereroine perché questo provoca non solo difficoltà nella neomamma, ma anche nel suo bambino.

Insomma la depressione postparto esiste e non va ignorata per nessun motivo al mondo.

