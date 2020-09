Una coppia di gemelli ha sposato due donne che sono rimaste incinte insieme, ma c’è un particolare.

Unimamme, quella di oggi è una storia molto particolare che riguarda due coppie di gemelli.

Gemelli e gemelle condividono un annuncio

Le gemelle identiche Brittany and Brianna, non molto tempo fa, hanno sposato i gemelli identici Josh and Jeremy Salyers, Ora entrambe le coppie hanno deciso di condividere un incredibile annuncio.

LEGGI ANCHE: “CUGINI GEMELLI”: DUE SORELLE GEMELLE PARTORISCONO INSIEME FOTO

Queste due coppie hanno guadagnato notorietà partecipando allo show Our Twinsane Wedding. Il 13 agosto scorso Brittany e Briana e Josh e Jeremy hanno dato un favoloso annuncio su Instagram, usando come tema: Baywatch.

Le due coppie di gemelli identici hanno dichiarato di essere in dolce attesa.

LEGGI ANCHE: DUE GEMELLE IDENTICHE PARTIROSCONO NELLO STESSO GIORNO E ALLA STESSA ORA FOTO

“Indovinate, entrambe le coppie sono in attesa. Siamo entusiasti e grati di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi. I nostri figli non saranno soltanto cugini, ma fratelli genetici, multipli quaternari. Non vedo l’ora di incontrarli e che si incontrino“.

LEGGI ANCHE: TRE GEMELLI SEPARATI ALLA NASCITA SI SONO RITROVATI PER CASO

Le due coppie di gemelli si sono unite in matrimonio nel 2018, in occasione del Twins Days Festival in Ohio dove si erano incontrati un anno prima. A sposarli sono stati due preti gemelli. Brittany, che ha sposato Josh, ha raccontato che tutti e 4 erano eccitati all’idea di condividere la stessa casa e di allevare insieme i propri figli.

Brittany ha anche aggiunto, sempre parlando con People: “anche se sono cugini saranno fratelli genetici, immaginiamo che ci saranno due mamme e due papà ad allevare i bambini insieme“. I 4 gemelli si sono sposati insieme e per le due donne è stata una fiaba che si avverava. “Anche quando eravamo molto piccole questo era come ci vedevamo. Sapevamo che le possibilità erano scarse ed era necessario che tutte le stelle si allineassero per realizzare i nostri sogni. Ho sposato l’uomo dei miei sogni e nello stesso tempo ho visto mia sorella sposare l’uomo dei suoi sogni“.

Unimamme, cosa ne pensate di questa gravidanza doppia? Noi vi lasciamo con la vicenda di una mamma convinta dal marito ad avere l’ultimo figlio e rimasta incinta di 3 gemelli.

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.