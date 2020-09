Ramona Badescu si racconta a Storie Italiane, la showgirl parla di maternità.

Unimamme, Ramona Badescu è diventata mamma da poco tempo, ora torna a parlare di maternità.

Ramona Badescu parla della famiglia

Avevamo lasciato la showgirl Ramona Badescu diventata mamma a 50 di un bel bambino di nome: Ignazio. Per dedicarsi a lui la Badescu, che è stata una star del Bagaglino ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Di recente la showgirl è stata ospitata a Storie italiane dove la Badescu ha rivelato a Eleonora Daniele, mamma a sua volta della piccola Ginevra, che ha ancora pochi mesi, di aver realizzato il suo sogno più grande. Ecco che cosa ha detto la Badescu: “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma. Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce“.

La Daniele ha accolto Ramona Badescu, facendole un complimento, dicendole che era bellissima. A quel punto la showgirl ha risposto: “Sei bellissima anche tu. Lo scorso anno, quando ho letto che eri rimasta incinta, sono stata molto felice per te”. Badescu ha avuto il suo piccolo Ignazio da Narcis Godeanu, un professore universitario e avvocato. La storia della maternità di Ramona è un po’ particolare, perché la donna aveva deciso di farsi congelare gli ovuli, ma quando stava per iniziare le varie procedure per la fecondazione assistita ha scoperto la gravidanza.

A proposito della maternità l’attrice commenta: “Oggi ancora di più so cosa significa essere mamma, non è soltanto la vita, c’è anche la vita biologica: se mantieni una vita sana, non fumi, mangi bene, è possibile diventare anche mamma a 50 anni. Ho tenuto molto privata la mia vita da futura mamma e da mamma, mi sembra una cosa molto bella da preservare”.

La Badescu è molto legata alla sua famiglia e per questo motivo sta soffrendo moltissimo il fatto di non poter vedere i parenti a causa della chiusura delle frontiere per il Covid 19. Il padre sta per compiere 89 anni e lei non potrà festeggiare con lui. Questa è la prima volta che deve stare lontana dal padre in questa ricorrenza. I genitori le sono stati accanto quando ha partorito l’anno scorso e lei gli deve molto. Le dispiace anche che suo figlio Ignazio non possa abbracciare il nonno. La Badescu si è anche commossa raccontando questi ultimi avvenimenti.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle dichiarazioni della Badescu raccolte su DiLei? Sapevate già del figlio?

