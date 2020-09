Wanda Nara attaccata sui social per la foto sexy con il figlio

Wanda Nara di nuovo al centro delle polemiche sui social per una foto che le è stata scattata da un giovane fotografo. Ecco chi era.

Wanda Nara è di nuovo al centro delle polemiche. La moglie dell’attaccante Mario Icardi e che ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, ultimo Il Grande Fratello in veste di opinionista, dopo la polemica con l’ex marito Maxi Lopez per una presunta positività dei figli al coronavirus, è di nuovo sotto accusa per un suo “scatto” molto particolare.

La polemica è nata dopo che una sua foto “rubata” è stata pubblicata dal quotidiano inglese The Sun. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara si fa fotografare dal figlio in pose sexy: è polemica

Chi segue sui social Wanda Nara sa che lei posta tantissime sue foto, molte delle quale in pose sexy ed ammiccanti. Bikini, docce all’aperto e sicuramente la bella stagione ha dato il via ad una serie di foto in costumi molto succinti. Ci sono però anche foto con il marito e con i figli. Vi ricordiamo che Wanda è mamma di ben 5 figli; Valentino, Benedicto e Constantino avuti dall’ex marito, il calciatore Maxi Lopez e Francesca ed Isabella nate dall’unione con l’attuale marito, Mauro Icardi.

Le foto pubblicate dal The Sun ha fatto molto scalpore suscitando diverse polemiche sui social. Wanda si trova sul yacht e la 33enne in bikini nero pubblica sul suo profilo Instagram una foto nella quale mostra il suo lato b ed è in posa sexy.

Fin qui tutto “normale” di foto così è pieno il profilo della showgirl. Quello che però ha dato fastidio a molti utenti è che a scattare la foto o le foto sia stato un piccolo fotografo. Infatti, dalle foto pubblicate dal The Sun si vede che è uno dei suoi figli ha il cellulare ed è intento proprio a scattarle le foto in pose sexy.

Le foto risalgono a qualche settimana fa ancor prima che il calciatore del Psg scoprisse di essere positivo al Covid-19, quando erano tutti in vacanza ad Ibiza prima di tornare in città.