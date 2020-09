Le ragioni per cui per gli zii i nipoti sono importanti: un legame speciale.

Zii e nipoti possono essere legati da un rapporto affettuoso molto profondo e da grande complicità. Gli zii sono un po’ come dei secondi genitori, solitamente più giovani, ma anche dei fratelli maggiori dei loro nipoti. Mentre i nipoti per gli zii possono essere dei figli-bis o dei quasi-figli. Spesso è proprio frequentando i figli dei propri fratelli e sorelle che i giovani zii si allenano a fare i genitori. Per tutti questi motivi il rapporto tra zii e nipoti è importante non solo per i nipoti ma anche per gli zii stessi.

Scopriamo quali sono i motivi che rendono speciale il rapporto zii e nipoti dalla parte degli zii. Un legame speciale da non sottovalutare.

Per gli zii i nipoti sono importanti

Abbiamo già visto quanto sia importante per i bambini e ragazzi il rapporto con gli zii, che svolgono un ruolo fondamentale nella loro crescita. Un ruolo ovviamente diverso da quello dei genitori, ma anche da quello svolto dai nonni. Gli zii, infatti, per la loro età più giovane possono comprendere meglio alcune esigenze dei nipoti ed entrare subito in sintonia con loro per quanto riguarda i giochi, le passioni per la musica o lo sport. Se i nonni sono i saggi e affettuosi confidenti dei nipoti, gli zii possono diventare dei complici, più amici che genitori. Senza occupare il ruolo di genitori, gli zii possono essere per i nipoti dei compagni più grandi e delle guide. Anche dei confidenti su alcuni argomenti che per età e generazione i nonni, forse, non potrebbero comprendere appieno, specialmente durante l’età delicata dell’adolescenza.

Se per tutti questi aspetti il rapporto con gli zii è molto importante per i nipoti, bambini o ragazzi che siano, lo è ancora l’inverso. Anche per gli zii questo rapporto è fondamentale. Il legame con i nipoti è un’occasione per gli zii di tornare un po’ bambini, giocare e a divertirsi come facevano da ragazzi e avere in cambio quella spensieratezza che solo i bambini sanno donare. Questo elemento, per nulla scontato, può aiutare gli zii ad avere quello stacco dalla quotidianità e quella serenità che potrebbero non avere abitualmente. Un bambino, con i suoi gesti di tenerezza, la sua curiosità e le cose buffe e divertenti che dice è un vero toccasana per l’umore delle persone che gli stanno vicino: scaccia lo stress e la tristezza. A maggior ragione se c’è un legame affettivo.

Quante volte vi è capitato di ascoltare racconti buffi o divertenti sui nipoti dagli zii? Sicuramente tante. I nipoti riempiono la vita anche degli zii, sono un supplemento di amore.

I bambini stravolgono tutto e mettono tutto in discussione. Questo fa bene sia ai genitori che agli zii. Per gli zii, poi, può essere anche l’occasione per imparare o provare a fare un po’ i genitori, sebbene con un ruolo diverso. Imparano a rapportarsi con i bambini, a soddisfare qualche loro capriccio, certo, ma anche ad insegnare loro quello che è giusto e sbagliato, affiancando i genitori che verrebbero così rafforzati nel loro ruolo di educatori, che resta il principale. Con il benevolo consiglio dello zio o della zia, certe regole dei genitori che i bambini non capiscono possono diventare più accettabili. Per gli zii questo rapporto può essere un banco di prova per quando avranno a loro volta dei figli in futuro o per sopperire in qualche modo alla mancanza di figli loro. Trascorrere del tempo con i nipoti, giocare con loro, insegnargli delle cose nuove e trasmettere loro delle passioni è assolutamente appagante per qualunque zio o zia. Tante vocazioni sono cominciate nei ragazzi grazie all’influenza degli zii. Un aspetto che nemmeno i genitori dovrebbero trascurare.

Infine, e anche questo è molto importante, il rapporto degli zii con i nipoti rafforza anche quello con i fratelli e sorelle loro genitori. La famiglia si riunisce più spesso, per la presenza dei nipoti: genitori, figli, nonni, zii e cugini si frequentano per le feste, per i compleanni, le cerimonie varie e non solo. Con l’età adulta, la famiglia di ognuno e gli impegni lavorativi fratelli e sorelle tendono a frequentarsi di meno. I nipoti invece tendono a riunirli e alla fine a rafforzare il legame di tutta la famiglia. Sia per ragioni affettive che anche pratiche, quando i genitori hanno bisogno di una mano con i figli e chiedono aiuto agli zii, fratelli e sorelle si ritrovano e frequentano come quando erano più giovani. La presenza dei nipoti, inoltre, aiuta a stemperare quelle tensioni e incomprensioni che sono presenti un po’ in tutte le famiglie. Ecco perché la presenza dei bambini nelle famiglie è fondamentale e perché tutti ne traggono beneficio, zii inclusi.

