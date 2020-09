Cristiano Ronaldo si rilassa in compagnia dei 4 figli in uno scatto condiviso sui social.

Unimamme, ormai praticamente tutti i bambini sono tornati a scuola, ma c’è ancora tempo per rilassarsi in compagnia dei figli, come fa Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: di nuovo papà esemplare coi figli

Cristiano Ronaldo, campione tra le fila dalla Juventus, ama molto trascorrere del tempo insieme alla sua numerosa famiglia, il bomber infatti è padre di 4 figli: Cristiano Jr. di 10 anni, i gemelli Eva e Mateo di 3 anni e la piccola Alana Martina, figlia di Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez. Ronaldo si è sempre comportato come un padre devoto e dedito ai suoi figli, di cui 3 avuti con la maternità surrogata.

LEGGI ANCHE: “RONALDO MIO FIGLIO MALATO VORREBBE INCONTRARTI” L’APPELLO DI UNA MAMMA FOTO

Ed ecco quindi che Cristiano Ronaldo ha pubblicato una bella foto insieme ai suoi 4 bambini e alla sua compagna: Georgina, tutti insieme, uniti, in piscina.

Visualizza questo post su Instagram Family Time is the best🤩🙏❤️ Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 12 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

Accanto allo scatto, che gli ha procurato 8 milioni di Like su Instagram il campione ha scritto come messaggio: “Il tempo trascorso con la famiglia è il migliore”.Ben 38 mila persone hanno risposto alle parole di Cristiano Ronaldo, inviando cuori o teneri commenti.

LEGGI ANCHE: L’INFANZIA UMILE DI CRISTIANO RONALDO: LA SUA CASA DA BAMBINO FOTO

La coppia si rilassa prima dell’inizio del campionato di Serie A che il giocatore affronterà di nuovo con la maglia della Juventus. Nel frattempo però, prima che gli impegni lavorativi subentrino, il bomber di gode del tempo in famiglia. Inoltre pare, secondo alcune voci, che Cristiano Ronaldo e Georgina siano prossimi alle nozze.

LEGGI ANCHE: CRISTIANO RONALDO PAPA’ PER LA QUINTA VOLTA? IL PANCINO SOSPETTO DI GEORGINA (FOTO)

L’ultima foto insieme ai bambini risaliva a poche settimane fa, in cui la famiglia si mostrava, sorridente, su una spiaggia. Invece, qualche anno fa durante un’intervista di GQ l’attaccante aveva commentato: ” “Essere padre è la cosa più bella che mi sia successa. E mi rende immensamente felice. Mi godo ogni singolo momento con i miei figli”. Insomma, non ci sono dubbi che Ronaldo sia un uomo “tutto lavoro e famiglia”.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto lo scatto?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.