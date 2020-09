Nomi maschili con la L: i più belli, significativi e amati tra i bambini

Date un’occhiata a questi nomi maschili con la lettera L e scegliete quello che vi colpirà di più per il suo significato e la sua bellezza

Ogni genitore durante la gravidanza si dedica alla scelta del nome per il suo bebè. Può essere un'ardua impresa, ecco perchè vi porponiamo questi nomi maschili e i loro significati che potranno aiutarvi a scegliere quello giusto

I nomi maschili con L più belli ed originali

Se siete in attesa di un maschietto e non avete ancora scelto il nome, perchè non provate a leggere i significati di questi che vi proponiamo? Magari troverete quello che vi sembrerà il più adatto al vostro piccolo principe che sta per nascere

Laerte : nome che viene dal greco antico e significa “colui che unisce il popolo”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dal greco antico e significa “colui che unisce il popolo”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Lamberto : nome di origine antica che viene dalla zona della Francia, il suo significato è “uomo illustre nel suo paese”. L’onomastico si festeggia il 16 Aprile

: nome di origine antica che viene dalla zona della Francia, il suo significato è “uomo illustre nel suo paese”. L’onomastico si festeggia il 16 Aprile Lanfranco : nome di origine germanica che vuol dire “uomo libero nella sua patria, liberatore della patria”. Il suo onomastico si può festeggiare il 23 Giugno o il 28 Maggio, a seconda del santo che si vuole celebrare

: nome di origine germanica che vuol dire “uomo libero nella sua patria, liberatore della patria”. Il suo onomastico si può festeggiare il 23 Giugno o il 28 Maggio, a seconda del santo che si vuole celebrare Lapo : il nome è una variante di Giacomo e il significato è lo stesso, ovvero “seguace di Dio”. Festeggia l’onomastico il 25 Luglio

: il nome è una variante di Giacomo e il significato è lo stesso, ovvero “seguace di Dio”. Festeggia l’onomastico il 25 Luglio Lazzaro : è un nome biblioco che viene dall’ebraico antico e significa “colui che è stato assistito, aiutato da Dio”. L’onomastico si festeggia in varie date, il più diffuso è il 29 Luglio

: è un nome biblioco che viene dall’ebraico antico e significa “colui che è stato assistito, aiutato da Dio”. L’onomastico si festeggia in varie date, il più diffuso è il 29 Luglio Leandro : nome che viene dal greco antico e significa “uomo che appartiene al suo popolo”. L’onomastico si festeggia il 27 Febbraio

: nome che viene dal greco antico e significa “uomo che appartiene al suo popolo”. L’onomastico si festeggia il 27 Febbraio Leon o Leone : questo nome viene dal latino e il suo significato è letterale, cioè “leone”. Festeggia l’onomastico il 10 Novembre

: questo nome viene dal latino e il suo significato è letterale, cioè “leone”. Festeggia l’onomastico il 10 Novembre Leonardo : questo nome è di origine germanica e il suo significato è “forte come un leone”. Festeggia l’onomastico il 6 Novembre

: questo nome è di origine germanica e il suo significato è “forte come un leone”. Festeggia l’onomastico il 6 Novembre Leonida: nome di origine greca che vuol dire “simile al leone”. L’onomastico si festeggia il 22 Aprile

Leopoldo : nome di origine germanica che significa “colui che si distingue tra la gente”. Festeggia l’onomastico il 15 Novembre

: nome di origine germanica che significa “colui che si distingue tra la gente”. Festeggia l’onomastico il 15 Novembre Lisandro : è una variante del nome di origine greca Alessandro e significa “colui che salva o protegge gli uomini”. Festeggia l’onomastico il 26 Agosto, giorno di Sant’Alessanro

: è una variante del nome di origine greca Alessandro e significa “colui che salva o protegge gli uomini”. Festeggia l’onomastico il 26 Agosto, giorno di Sant’Alessanro Livio : nome di origine latina che significa “livido, pallido”, Festeggia l’onomastico il 23 Febbraio

: nome di origine latina che significa “livido, pallido”, Festeggia l’onomastico il 23 Febbraio Libero : nome italiano che significa letteralmente “uomo libero”. Festeggia l’onomastico il 23 Settembre

: nome italiano che significa letteralmente “uomo libero”. Festeggia l’onomastico il 23 Settembre Loreno : nome italiano che nel 1700 indicava le persone fedeli ai granduchi di Toscana, proveniente dalla zona francese della Lorena. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome italiano che nel 1700 indicava le persone fedeli ai granduchi di Toscana, proveniente dalla zona francese della Lorena. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Lorenzo o Loris : queste due varianti hanno un’unica etimologia latina e significano “uomo cinto di alloro”. Festeggiano l’onomastico il 10 Agosto

: queste due varianti hanno un’unica etimologia latina e significano “uomo cinto di alloro”. Festeggiano l’onomastico il 10 Agosto Luca o Lukas : nome che viene dal greco antico e significa “luce”. Lukas è la variante francese o tedesca del nome italiano. Festeggia l’onomastico il 18 Ottobre

: nome che viene dal greco antico e significa “luce”. Lukas è la variante francese o tedesca del nome italiano. Festeggia l’onomastico il 18 Ottobre Luciano : il nome viene dal latino e significa “che è nato nella luce”. L’onomastico si festeggia il 7 Gennaio

: il nome viene dal latino e significa “che è nato nella luce”. L’onomastico si festeggia il 7 Gennaio Lucio : questo nome viene dal latino e vuol dire “lucente, luminoso”. Festeggia l’onomastico il 5 Marzo

: questo nome viene dal latino e vuol dire “lucente, luminoso”. Festeggia l’onomastico il 5 Marzo Luigi: questo nome è di origine germanica e significa “glorioso combattente”. Festeggia l’onomastico il 21 Giugno

Tra questi nomi così belli e particolari nel loro significato di sicuro potrete trovare un nome che vi colpisce di più e provare ad immaginarlo per il vostro bambino.

E voi unimamme cosa ne pensate di questi nomi maschili?

