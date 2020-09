Su questo argomento in molti hanno dato il loro parere, ci sono persone che organizzano ile proprie vacanze nei luoghi dove sono avvenuti gli omicidi più cruenti. La dottoranda Chloé Meley, in un articolo su Incite Journal, parla di “Trauma porn”, dice Betti Guetta, che poi aggiunge: “lo definisce come il fascino perverso per la sfortuna di altre persone; un fenomeno che è diventato pervasivo in un’era digitale in cui il dolore è mercificato e le rappresentazioni sconvolgenti di esso private del loro impatto emotivo”.

Per poi concludere con un’affermazione che pensiamo possa essere ben condivisa: “Lo trovo aberrante, è una di quelle cosa che non avrei immaginato potessero accadere. Non so a cosa si possa ricondurre. Non si tratta di ignoranza, incapacità di capire, di condannare, quanto piuttosto incapacità di avere uno sguardo etico”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo nuovo trend?