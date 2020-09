Come si misura il fondo uterino, la spiegazione passo dopo passo

Capiamo meglio come si misura il fondo uterino spiegandolo passo dopo passo e in cosa consiste questa valutazione che fa il medico o l’ostetrica

La misurazione del fondo uterino è importante per capire se c’è qualcosa di anomalo nella vostra gravidanza che va approfondito

Come si misura il fondo uterino e perché

Misurare il fondo uterino significa calcolare la distanza in cm che intercorre tra la parte più alta dell’utero e la sinfisi pubica, ovvero il punto superiore dell’osso pubico.

Questa misurazione si fa con un metro e può essere fatta dal ginecologo o dall’ostetrica, ma in realtà potete farla anche voi stesse, considerando però che quella fatta dal medico sarà sicuramente più accurata e che non dovrete prendere per buone le misurazioni fatte a casa da sole senza avere prima consultato il vostro medico.

La misurazione del fondo uterino serve innanzitutto a datare la gravidanza e a veder la crescita e la posizione del feto. Ci sono delle misure di riferimento per ogni settimana di gestazione, la misura dovrebbe corrispondere più o meno al numero di settimane di gravidanza rapportato in cm.

Se le misure non corrispondono nell’arco delle settimane, questo può essere indice di qualche anomalia o malattia, dal diabete gestazionale alla macrosomia fetale. In ogni caso sarà poi il vostro medico a dirvi di approfondire con analisi e indagini specifiche per capire meglio la natura del problema.

Vediamo come si misura praticamente il fondo uterino, passo dopo passo.

Innanzitutto bisogna svuotare la vescica . La misurazione può variare anche da questo. Converrebbe anche farla a stomaco vuoto, ma se dovete fare uno spuntino, potete mangiare qualcosa di leggero e che non vi porti problemi allo stomaco durante la palpazione del pancione.

. La misurazione può variare anche da questo. Converrebbe anche farla a stomaco vuoto, ma se dovete fare uno spuntino, potete e che non vi porti problemi allo stomaco durante la palpazione del pancione. Avere un abbigliamento quanto più ampio e comodo faciliterà la misurazione. Il ginecologo potrebbe anche chiedervi di spogliarvi o di indossare un camice da sala operatoria.

faciliterà la misurazione. Il ginecologo potrebbe anche chiedervi di spogliarvi o di indossare un camice da sala operatoria. Distendersi su un lettino o su una superficie piana a pancia in su e respirare normalmente. Dovete cercare di rilassare i muscoli dell’addome per far sì che la misurazione sia realistica.

o su una superficie piana a pancia in su e respirare normalmente. Dovete cercare di rilassare i muscoli dell’addome per far sì che la misurazione sia realistica. A questo punto si parte con la palpazione per individuare la parte più alta dell’utero e la sinfisi pubica.

per individuare la parte più alta dell’utero e la sinfisi pubica. Poi con il metro si misura la distanza tra questi due punti, che dovrà corrispondere più o meno al numero di settimane di gestazione, rapportato in cm. Ovviamente c’è un range di circa 5 cm come riferimento, in quanto questo è un esame manuale che quindi può avere delle variabili. Ma verso le 20 settimane di gestazione, periodo in cui di solito si inizia a misurare il pancione, la misura dovrebbe essere tra i 18 e i 23 cm.

A questo punto il medico segnerà nella tabella la vostra misura e vi dirà se rientra nella normalità o se bisogna approfondire con ulteriori indagini.

State serene e collaborate con il vostro medico, riferendogli eventuali dolori o fastidi che avete provato durante questo esame. Sappiate comunque che si tratta di un esame non invasivo e non doloroso, quindi non dovreste avere problemi.

Care unimamme, sapevate già come si fa la misurazione del fondo uterino durante la gravidanza?

