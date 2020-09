Il post parto è un momento complicato per tutte le mamme, ma ci sono delle emozioni bellissime che tendono a sovrastare gli aspetti negativi.

Il periodo dopo il parto è davvero difficile per tutte le neomamme. Tantissimi sono i nuovi cambiamenti a cui una donna deve far fronte tra il proprio fisico e, non da meno, il fatto di prendersi cura di una nuova vita.

A causa di ciò molte mamme iniziano a pensare di non essere abbastanza e di non essere adeguate a questo ruolo, tanto che una forte depressione si impossessa della loro mente: ecco se dovesse mai capitare una cosa del genere è importante che chiediate aiuto immediatamente.

Anche dal punto di vista fisico i cambiamenti sono innumerevoli e non tutte le donne li accettano con grande facilità. Quella pancetta molle che viene dopo il parto, le smagliature che non vanno via, il mal di schiena costante sono tutte cose che possono contribuire a implementare diversi malumori nelle mamme.

Ecco perché anche in questo momento, seppure sia complicato ritagliarsi un pò di tempo per sé, è fondamentale prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, in modo tale da riuscire ad affrontare ogni cosa che viene con uno stato d’animo diverso e un atteggiamento differente.

Così per ricaricare le batterie, si possono vedere tutti gli aspetti positivi che questo momento così difficile offre a una neomamma.

Post parto: tutte le cose belle che accadono a una neomamma

Sicuramente dopo il parto l’aspetto psicologico è fondamentale. Per cercare di non sprofondare in momenti difficili in cui la terra sotto i piedi sembra tremare, è importante caricare il proprio fisico, stremato da tutto quello che sta succedendo, con dei piccoli momenti che possono essere non solo la vostra salvezza ma anche quella del vostro partner.

Ad esempio un primo pensiero che può rendere il tutto ancora più bello è il fatto di sapere di avercela fatta, cioè di aver messo al mondo un bambino in tempi così delicati e difficili. Un pò di autostima, in questi casi, non fa mai male ed è proprio quello a cui dovete pensare perché nonostante tutto siete riuscite a dare alla luce un bimbo splendido.

Altro fattore da tenere in considerazione è il fatto che il bimbo sarà legato a te per sempre da un legame unico e indistruttibile. Quel bimbo che con il passare del tempo si farà sempre più grande avrà bisogno di te anche in futuro. Insomma una connessione impossibile da sdradicare.

Anche l’allattamento al seno, per quanto complicato all’inizio, può regalare le sue emozioni sia perché permette di stringere un’unione ancora più forte con il proprio bimbo sia perché, soprattutto di notte, si rivela essere un’arma vincente in quanto evita di farti alzare per preparare il biberon.

Il biberon, inoltre, è un’altra cosa che può essere davvero utile e regalare molte gioie in questo momento perché consente non solo a voi, ma anche al vostro partner di dare da mangiare al bimbo e fare in modo che tra i due si crei un legame.

Un sentimento importante che viene fuori dal post parto è quello di concentrarsi sull’essenziale e di fare pulizia su tutto ciò che non ha grande importanza. L’arrivo del bimbo permette di focalizzare l’attenzione su ciò che conta davvero.

Nonostante la difficoltà di molte neomamme a chiedere aiuto, quando lo si fa si scopre che è un fattore importantissimo e che può dare una grande mano.

Per fare stare bene il bimbo è importante che anche la mamma stia bene, proprio per questo anche se il tempo è poco, è necessario prendersi una pausa e dedicare un pò di tempo a se stesse, in modo tale da non caricarsi troppo a livello mentale e fisico.

Da dopo il parto si inizia a pensare anche in modo diverso e ad affrontare la vita con un pò più di tranquillità. Quel famoso detto “take it easy” può essere perfetto per il momento. C’è tempo di fare tutto, basta sapersi organizzare e piano piano si riesce a compiere ogni cosa.

Infine il diventare mamma ti fa riassaporare quell’infanzia ormai andata via da tanto tempo e così insieme al tuo bimbo/a puoi di nuovo rivivere quel momento così spensierato.

E voi unimamme quali sono le cose belle che avete riscontrato dopo la gravidanza?

